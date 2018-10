Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rábólintottak az EU pénzügyminiszterei, megemelkedhet az áfamentesség határa.","shortLead":"Rábólintottak az EU pénzügyminiszterei, megemelkedhet az áfamentesség határa.","id":"20181003_Nagy_segitseget_kaptak_az_adozasban_a_kis_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3827703d-4138-4b32-8a52-1738c91fd4fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Nagy_segitseget_kaptak_az_adozasban_a_kis_cegek","timestamp":"2018. október. 03. 15:50","title":"Örülhetnek a kis cégek vezetői a brüsszeli döntésnek, még többen lehetnek áfamentesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak tovább mélyül az árok az Európai Unió régi és új tagállamai között, állítják cseh parlamenti képviselők.","shortLead":"Csak tovább mélyül az árok az Európai Unió régi és új tagállamai között, állítják cseh parlamenti képviselők.","id":"20181003_Sargentinijelentes_a_csehek_szerint_hibas_es_nem_szerencses_az_EPszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee9a97a-4ecc-437f-997c-76f07dce8389","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Sargentinijelentes_a_csehek_szerint_hibas_es_nem_szerencses_az_EPszavazas","timestamp":"2018. október. 03. 13:07","title":"Sargentini-jelentés: a csehek szerint hibás és nem szerencsés az EP-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. 