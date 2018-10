Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok termékdíja. Egy csíkos bevásárlószatyor után már 38 forint lesz csak az adó mértéke.","shortLead":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok...","id":"20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b20cc91-af2c-4539-9b2d-887b5afd007e","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 05. 15:20","title":"2021-től teljesen betiltják a műanyag zacskókat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05bae0b-c3f3-45e6-8b1a-d4a2db135a14","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","timestamp":"2018. október. 04. 14:28","title":"Bemagoltatják az alsós gyerekekkel, hánykor nyílik a libapimpó vagy a pipacs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést - nem is bírja mindenki a tempót.","shortLead":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést...","id":"20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff79847-ce30-471d-9f84-7b576f7405b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Egy vagyont hagyunk majd karácsony előtt a boltokban, rajtuk viszont ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef3595c-5130-43d9-956d-fe57630e15c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázattal vágnának rendet az építőiparban.","shortLead":"Pályázattal vágnának rendet az építőiparban.","id":"20181004_Az_allam_is_ad_penzt_ha_emelik_a_komuvesek_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef3595c-5130-43d9-956d-fe57630e15c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f45aa2-81c5-4c8a-9ba7-3e891b34936f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Az_allam_is_ad_penzt_ha_emelik_a_komuvesek_fizeteset","timestamp":"2018. október. 04. 14:05","title":"Az állam is ad pénzt, ha emelik a kőművesek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6555dbf0-25e2-4b35-b101-7cdaa7ff9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte minden óvodába, iskolába jár diabéteszes gyerek. Most kísérleti jelleggel indul oktatási program a cukorbetegségről néhány általános iskolában.","shortLead":"Szinte minden óvodába, iskolába jár diabéteszes gyerek. Most kísérleti jelleggel indul oktatási program...","id":"20181004_Igy_is_lehet_eletre_nevelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6555dbf0-25e2-4b35-b101-7cdaa7ff9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbb148-b4e7-4294-9584-b2e5e186ec42","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Igy_is_lehet_eletre_nevelni","timestamp":"2018. október. 04. 11:52","title":"Így is lehet életre nevelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a költségvetési támogatásuk folyósításának felfüggesztését. A Párbeszédnél azt mondták, megkeresik az ÁSZ-t a szükséges papírokkal, ha már a hivatal nem találta őket.","shortLead":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért...","id":"20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c7d233-dce7-40f8-bca7-a104f601c927","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","timestamp":"2018. október. 04. 16:01","title":"Megvonnák az állami pénzt a Momentumtól és a Párbeszédtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","shortLead":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","id":"20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df8771e-14cc-4ef9-9424-e82f2d30382d","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. október. 05. 17:27","title":"Fellökte egy kiselefánt Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul meggondolta magát a K&H, és mégsem adja el a KBC Securities brókercégét – tudta meg a Világgazdaság.","shortLead":"Váratlanul meggondolta magát a K&H, és mégsem adja el a KBC Securities brókercégét – tudta meg a Világgazdaság.","id":"20181004_Nem_adta_brokerceget_a_KH_pedig_dult_a_licithaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792faabe-9be7-4c34-a564-662d41f22696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_adta_brokerceget_a_KH_pedig_dult_a_licithaboru","timestamp":"2018. október. 04. 10:52","title":"Nem adta brókercégét a K&H, pedig dúlt a licitháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]