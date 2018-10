Bár nagyjából minden üzletben található biztonsági kamera, ezek többsége nincs összeköttetésben a hatóságokkal, de ha mégis, az események gyors lefolyása miatt szinte lehetetlen pontos információt kinyerni belőlük. Ez utóbbiak pedig különösen fontosak, például egy fegyveres rablás idején, hogy a rendőröknek legyen valami fogalmuk arról, mi várhatja őket a helyszínen.

Ebben erős az Athena Security által fejlesztett kamerarendszer, amely a mesterséges intelligenciát használva szúrja ki a fegyvereket, majd azonnal riasztja is a hatóságokat. A rendszert bemutató demófelvétel magáért beszél. Ezen az látható, ahogy a maszkos támadók egy boltba belépve pisztolyt szegeznek a kasszásra. Csakhogy a férfi épp lesütött fejjel dolgozik, és csak azután eszmél fel, hogy a rablók rákiáltanak. A rendszer addigra viszont már többször is szkennelte az elkövetőket. (A pillanat 0:58-tól látható.)

A különleges kamera a begyűjtött információkat felhőszolgáltatáson keresztül továbbítja is a hatóságok felé, de távolról rá is lehet csatlakozni, így első kézből tudni, mi történik a helyszínen, vannak-e a túszok, sérültek. A berendezésre külső szolgáltatások is ráköthetők, amelyekkel például megállíthatók a liftek, hogy az erősítés megérkezéséig a bűnözőket egyetlen, akár lezárt helyen tartsák. A Pennsylvania-i Archbishop Wood Középiskolába már be is kötötték, ugyanis fejlesztői azt remélik, hogy általa az iskolai lövöldözések is visszaszoríthatók lesznek.

Okkal merülhet fel a kérdés, hogy a fejlesztés vajon mennyire pontos és megbízható. Lisa Falzone, a kamerákkal foglalkozó cég társalapítója azt mondta, a pisztolyokat 99 százalékos pontossággal képesek felismertetni vele, egy ideje pedig késekkel és más, élet kioltására alkalmas eszközökkel is elkezdték tesztelni. Az nem ismert, hogy egy nagyobb csoport esetén vajon mennyire hatékony, hiszen az emberi mozgás mögötti szándék megértése a gép számára nem egyszerű feladat.

Az Athena fejlesztése mindenesetre ígéretes lehetőségnek tűnik, már csak azért is, mert dollármilliós üzemeltetési költségek helyett igen olcsó megoldásról van szó: a legolcsóbb csomag mindössze 100 dolláros, azaz nagyjából 28 ezer forintos havi költséggel kérhető.

