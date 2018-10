Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency International szerint 30 milliárdos kárt okozó letelepedésikötvény-bizniszt. A közpénzek elköltésének őre annyit elismert, a téma hozzá tartozik.","shortLead":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency...","id":"20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40002739-9f2c-4962-a418-ba13cf931265","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","timestamp":"2018. október. 08. 15:55","title":"ÁSZ: Talán vizsgáljuk a letelepedési kötvényeket, talán nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4322b5a-cae2-472e-ab61-6a1803a12fa2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sarokcsiszolóval vágták le az emléktáblát rögzítő vascsavarokat az Oltár-kőnél. ","shortLead":"Sarokcsiszolóval vágták le az emléktáblát rögzítő vascsavarokat az Oltár-kőnél. ","id":"20181009_Valaki_levagta_Eross_Zsolt_emlektablajat_a_Bekasszorosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4322b5a-cae2-472e-ab61-6a1803a12fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2d9c2a-ac85-49c2-a770-d5877596aeed","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Valaki_levagta_Eross_Zsolt_emlektablajat_a_Bekasszorosnal","timestamp":"2018. október. 09. 20:23","title":"Valaki levágta Erőss Zsolt emléktábláját a Békás-szorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","shortLead":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","id":"20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28369cc3-0217-40e6-acea-2e46716af356","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Bementek egy VIII. kerületi hotelba és onnan loptak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint egy férfi megölte a feleségét, majd maga ellen fordította a gyilkos fegyvert.","shortLead":"A Blikk szerint egy férfi megölte a feleségét, majd maga ellen fordította a gyilkos fegyvert.","id":"20181008_szentpeterszeg_csaladi_tragedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8db388-2963-496b-a06c-3e21d7f95bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_szentpeterszeg_csaladi_tragedia","timestamp":"2018. október. 08. 15:45","title":"Családi tragédia Hajdú-Biharban – a helyszínre tart a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","shortLead":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","id":"20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9677ab4a-f1d8-43fe-ac59-edf8d327ddff","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","timestamp":"2018. október. 08. 10:52","title":"Vajon mi késztetheti Taylor Swiftet politikai állásfoglalásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné Gül Babát. ","shortLead":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné...","id":"20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b15cde2-ccc7-4796-9cb1-7600e1e4c025","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","timestamp":"2018. október. 09. 16:01","title":"Gül Babát méltatta Orbán és Erdogan a türbeavatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]