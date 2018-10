Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terminálokhoz közeli nagy parkolót építkezés miatt két évig nem használhatják az utasok, a közeli Holiday-ban pedig 3000 forint helyett 12 ezerre emelkedett a napidíj. Közben viszont rekordokat dönt a reptéri forgalom.","shortLead":"A terminálokhoz közeli nagy parkolót építkezés miatt két évig nem használhatják az utasok, a közeli Holiday-ban pedig...","id":"20181010_Repteri_parkolasi_kaosz_az_egyik_parkolo_bezart_emiatt_egy_masikban_negyszeresere_emelkedett_a_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40be090d-7133-4532-b728-ec683139d562","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Repteri_parkolasi_kaosz_az_egyik_parkolo_bezart_emiatt_egy_masikban_negyszeresere_emelkedett_a_dij","timestamp":"2018. október. 10. 10:33","title":"Ferihegyi káosz: az egyik parkoló bezárt, a másikban négyszeresére emelkedett a díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","shortLead":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","id":"20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2aa6d-e481-48b0-84a4-6ee064348f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Nem az öné az egyik autó ezek közül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi azután tűnt el, hogy október 2-án Isztambulban felkereste a szaúdi konzulátus épületét.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi azután tűnt el, hogy október 2-án Isztambulban felkereste a szaúdi konzulátus épületét.","id":"20181011_Trumptol_varjak_a_valoszinuleg_meggyilkolt_ujsagiro_ugyenek_tisztazasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976936a2-0a44-411d-878e-580b0e79f5a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Trumptol_varjak_a_valoszinuleg_meggyilkolt_ujsagiro_ugyenek_tisztazasat","timestamp":"2018. október. 11. 07:34","title":"Trumptól várják a valószínűleg meggyilkolt újságíró ügyének tisztázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikerben a kemény munka, a készségek és a szerencse is szerepet játszik, de a pozitív mentális szokások és persze a hozzáállásunk is számít.","shortLead":"A sikerben a kemény munka, a készségek és a szerencse is szerepet játszik, de a pozitív mentális szokások és persze...","id":"20181009_Szeretne_optimistabb_lenni_Probalja_ki_ezt_az_5_lepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6a2266-fb3d-4a10-8327-9b670af8be24","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181009_Szeretne_optimistabb_lenni_Probalja_ki_ezt_az_5_lepest","timestamp":"2018. október. 09. 13:15","title":"Szeretne optimistább lenni? Próbálja ki ezt az 5 lépést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta az Országgyűlés az NMHH és az MTVA költségvetési tervezetét, de a letelepedési kötvényeket még csak napirendre sem vették.","shortLead":"Megszavazta az Országgyűlés az NMHH és az MTVA költségvetési tervezetét, de a letelepedési kötvényeket még csak...","id":"20181009_Minden_eddiginel_tobb_penzbol_gazdalkodhat_jovore_a_kozmedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9383be05-4d4e-43cb-86df-1dc93a97ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Minden_eddiginel_tobb_penzbol_gazdalkodhat_jovore_a_kozmedia","timestamp":"2018. október. 09. 13:31","title":"Minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat jövőre a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti szorongást: jön a hétfő, és már jó előre ránk szakad a jövő hét összes gondja-baja. Mit tehetünk, hogy hétfőre kipihentek legyünk? A vasárnapi alvászavarok 3 lehetséges oka – és megoldásuk.","shortLead":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti...","id":"20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37731dd2-5a72-4b63-af5e-531bdf67579d","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","timestamp":"2018. október. 10. 18:14","title":"Három trükk, hogy megszüntesd a vasárnapi alvászavarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb05d1bf-a43d-4d99-a7e5-1038821e2ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy meglepetés a New York-i bejelentésen, a korábbiakban szinte minden kiszivárgott már a Pixel 3-akról, a keresőóriás idei Android 9-et futtató csúcstelefonjairól.","shortLead":"Nem volt túl nagy meglepetés a New York-i bejelentésen, a korábbiakban szinte minden kiszivárgott már a Pixel 3-akról...","id":"20181009_google_pixel_3_xl_telefonok_bemutato_specifikacio_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb05d1bf-a43d-4d99-a7e5-1038821e2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02cf12-ebea-4092-b448-cf68f2c386dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_pixel_3_xl_telefonok_bemutato_specifikacio_funkciok","timestamp":"2018. október. 09. 19:33","title":"Hivatalos: bejelentette új csúcstelefonjait a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]