Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták Törökországban – közölte internetes oldalán a The Washington Post, az újságíró egyik munkaadója. ","shortLead":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták...","id":"20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7958d-2386-4e5e-a634-ee500b64fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Felvételek bizonyítják a Washington Post szerint, hogy meggyilkolták a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani a szétválasztani tervezett állami és magánegészségügyről.","shortLead":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani...","id":"20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5acaa-0175-452a-a716-1475853c8223","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","timestamp":"2018. október. 12. 15:48","title":"Még a kormánybarát Hír Tv sem tudta szóra bírni Káslert az átalakuló egészségügyről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969cdb70-39c9-422d-8e23-6ff5399656b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány évtizeden belül az embereknek több mint a fele lesz rövidlátó, így a szemüvegesek száma is nagy valószínűséggel növekedni fog. Nekik pedig rengeteg kérdésük lesz az új szemüvegükről. Megkerestük nekik a válaszokat. ","shortLead":"Néhány évtizeden belül az embereknek több mint a fele lesz rövidlátó, így a szemüvegesek száma is nagy valószínűséggel...","id":"20181012_Segitseg_szemuveges_lettem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969cdb70-39c9-422d-8e23-6ff5399656b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb41410a-9dd1-4745-9a4d-a91d0483562e","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Segitseg_szemuveges_lettem","timestamp":"2018. október. 12. 11:22","title":"Segítség, szemüveges lettem! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd ki. ","shortLead":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd...","id":"20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a9e9b-c721-4cb2-9318-2abcb5c3561e","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","timestamp":"2018. október. 12. 11:41","title":"A Corvinus kancellárja dolgozhatja ki az új intézményi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25754d92-f327-4a78-9657-747fb2417cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint a téma kényelmetlensége miatt fújták le az eseményt.","shortLead":"A szervezők szerint a téma kényelmetlensége miatt fújták le az eseményt.","id":"20181011_politikai_okokbol_mondhatott_le_egy_rendezvenyt_az_a38","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25754d92-f327-4a78-9657-747fb2417cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb60b81-d960-438a-9343-92168b20df4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_politikai_okokbol_mondhatott_le_egy_rendezvenyt_az_a38","timestamp":"2018. október. 11. 11:53","title":"Politikai okokból mondhatott le egy rendezvényt az A38","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59e9495-7cb7-43b5-8f60-302fc5663e24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen magas árat még a legdrágább üzemanyagokat forgalmazó, magas GDP-jű országokban sem lehet látni. Igaz, itt is a kijelző hibás.","shortLead":"Ilyen magas árat még a legdrágább üzemanyagokat forgalmazó, magas GDP-jű országokban sem lehet látni. Igaz, itt is...","id":"20181012_A_nap_fotoja_a_budapesti_benzinkut_ahol_900_forint_a_benzin_literje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59e9495-7cb7-43b5-8f60-302fc5663e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb549ab-accd-415a-b5e8-5dbef8c260b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_A_nap_fotoja_a_budapesti_benzinkut_ahol_900_forint_a_benzin_literje","timestamp":"2018. október. 12. 06:41","title":"A nap bakija: a budapesti benzinkút, ahol \"900\" forint a benzin literje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa56314-b819-46f6-8a57-976fb9641530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán sokkal több rászedett kisbefektető kára csökkenhetett volna, ha a titkosszolgálat és az ügyészség komolyan foglalkozik azokkal az információkkal, amelyeket még 2015 áprilisában a szökésben lévő Dobrai Sándorné, azaz Bróker Marcsi hollétéről és az általa elrejtett laptopjáról osztott meg velük egy informátor. De Hunvald György ügye fontosabb volt.","shortLead":"Talán sokkal több rászedett kisbefektető kára csökkenhetett volna, ha a titkosszolgálat és az ügyészség komolyan...","id":"20181011_Futni_hagyhattak_Broker_Marcsit_mert_Hunvald_fontosabb_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa56314-b819-46f6-8a57-976fb9641530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98844f25-55a2-4e33-9aa5-ee6ac55b9365","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Futni_hagyhattak_Broker_Marcsit_mert_Hunvald_fontosabb_volt","timestamp":"2018. október. 11. 14:01","title":"Futni hagyhatták Bróker Marcsit, mert Hunvald fontosabb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","shortLead":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","id":"20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5bfb90-6874-4c48-bdca-a808f8943c70","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","timestamp":"2018. október. 12. 15:44","title":"Tippeljen, ki volt a legcukibb Eugénia hercegnő esküvőjén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]