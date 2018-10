Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul bombaerős csapat elleni csatát vívott a fehérvári gárda az angol fővárosban. A Chelsea-Vidi Európa-liga-összecsapás, amelyet Orbán is a helyszínről nézett, egészen a 70. percig 0-0-ra állt, akkor megtörte a Chelsea a Vidi ellenállását. ","shortLead":"Ráadásul bombaerős csapat elleni csatát vívott a fehérvári gárda az angol fővárosban. A Chelsea-Vidi...","id":"20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d949869-b559-431c-a46e-5788b91c292d","keywords":null,"link":"/sport/20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","timestamp":"2018. október. 04. 21:01","title":"Világsztárok ellen küzdött Londonban a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","shortLead":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","id":"20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387465e-1d8e-4a4d-b57e-127bdf661bf2","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","timestamp":"2018. október. 04. 13:25","title":"Eljárást indít a Médiatanács a Szenzációs négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2048d5a-1228-4b42-860e-3f333216a557","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter szerint Moszkva nem válogat a célpontok között; arra törekszik, hogy más országok választásaiba avatkozzon be.","shortLead":"A brit külügyminiszter szerint Moszkva nem válogat a célpontok között; arra törekszik, hogy más országok választásaiba...","id":"20181004_London_az_orosz_katonai_hirszerzes_felel_a_sulyos_kibertamadasokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2048d5a-1228-4b42-860e-3f333216a557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a31a44f-93b3-4c1b-a783-1a25e6a256c6","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_London_az_orosz_katonai_hirszerzes_felel_a_sulyos_kibertamadasokert","timestamp":"2018. október. 04. 07:25","title":"London: Az orosz katonai hírszerzés felel a súlyos kibertámadásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank alelnöke ma Budapesten négy különböző, összesen 400 millió euró értékű hitelmegállapodást, valamint egy tanácsadási megállapodást írt alá.","shortLead":"Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank alelnöke ma Budapesten négy különböző, összesen 400 millió euró értékű...","id":"20181004_Juncker_terv_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d22894f-fc3a-4198-b981-1894f3eae170","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Juncker_terv_hitel","timestamp":"2018. október. 04. 15:07","title":"129 milliárd forint hitelt kap Magyarország a Juncker-tervvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról szólnak.","shortLead":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról...","id":"20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98766a-fa61-421c-b475-3f599d1133e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 11:16","title":"Már több mint 1400 halottja van az indonéziai földrengéseknek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására.","shortLead":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi...","id":"20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c93da-8374-4baa-8ad1-2ece1e8df0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","timestamp":"2018. október. 03. 15:23","title":"2,7 milliárdot ad a kormány az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6450883-47b9-456c-8f92-0abace108965","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A stúdiószakembert tegnap, 72 éves korában érte a halál Los Angelesben. Szívinfarktust kapott.","shortLead":"A stúdiószakembert tegnap, 72 éves korában érte a halál Los Angelesben. Szívinfarktust kapott.","id":"20181003_Meghalt_Geoff_Emerick_a_Beatles_hangmernoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6450883-47b9-456c-8f92-0abace108965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca6c0e5-bd6d-430f-88cb-bd90d0065cc2","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Meghalt_Geoff_Emerick_a_Beatles_hangmernoke","timestamp":"2018. október. 03. 10:39","title":"Meghalt Geoff Emerick, a Beatles hangmérnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]