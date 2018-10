Évek óta foglalkozik a Vibrant Ltd. nevű izraeli startup egy igen speciális „hashajtóval”, és úgy tűnik, nemsokára akár már forgalomba is kerülhet a különleges gyógyszer. Számos kísérlet elvégzése után a napokban mutatták be a vibráló kapszulát az amerikai gasztroenterológusok éves találkozóján.

Egy olyan, biokompatibilis anyagokból álló kapszuláról van szó, amely segít az emésztőrendszer stimulálásában, azonban vegyi anyagok helyett vibrálásokkal idézi elő a bélmozgásokat, a lenyelése után 6-8 órával. A rezgéseket az alapegység algoritmusa szabályozza, amelyet a cég fejlesztői írtak gasztroenterológusok segítségével. Miután teljesítette a küldetését, a kis kapszula eltávozik a testből.

© YouTube/Good Vibes

A cég már számos vizsgálaton van túl, legutóbb például 250, krónikus székrekedésben szenvedő beteg közreműködésével végeztek ellenőrzött kettős vaktesztet. A betegek öt napon keresztül vettek be egy-egy kapszulát, illetve placebót. Az előbbieknél jelentősen nagyobb bélmozgást tapasztaltak, mint a kontrollcsoport tagjainál. A vibráló kapszulákat kapó csoport tagjainak nagy része nem is érezte a bélmozgásokat, és különösebb mellékhatásokról sem számoltak be.

A jelenlegi tervek szerint a jövő év elején még további véletlenszerű, ellenőrzött vizsgálatokra (RCT) kerül majd sor, és ha ezek is hasonlóan pozitív eredménnyel zárulnak, akkor a vibráló kapszula az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hatóság elé kerülhet engedélyezésre. Jó volna, ha valóban elterjedhetne, és nemcsak azért, mert a székrekedés a civilizált világ népbetegsége, hanem amiatt is, mert a jelenlegi gyógyszereknek kellemetlen mellékhatásai is lehetnek, és fennáll a hozzászokás veszélye is.

