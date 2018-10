Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","shortLead":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","id":"20181014_metro_lezaras_2es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48167c99-7943-4544-b75d-bc71a3148d92","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_metro_lezaras_2es","timestamp":"2018. október. 14. 10:06","title":"A metrósínekre futott egy ember az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","shortLead":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","id":"20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af9608a-bb11-4628-8df6-ae007cd2925f","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","timestamp":"2018. október. 14. 06:43","title":"Szokatlan szigor: a kormány fellép az EU-projektek túlárazása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális populista párt, az Alternatíva Németországért (AfD) előretörése. A zöldek látványos megugrása pedig arra utal, hogy a baloldalon is van alternatívája a fősodorhoz tartozó pártoknak. A DW hírportál szerint pedig az is igaz, hogy ismét kiderült, a német lakosságnak már nagyon elege van a két hagyományos óriáspárt, a CDU/CSU, illetve a szociáldemokraták (SPD) országos szintű koalíciójából. ","shortLead":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális...","id":"20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc8275-77ad-4b4d-aed9-f31218cb3d94","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","timestamp":"2018. október. 15. 17:24","title":"A bajorok azt üzenték, elegük van a nagykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török külügyminisztérium a múlt héten egyszer már be is jelentette, de csak most lépnek a tettek mezejére.","shortLead":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török...","id":"20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56bd7b-c34b-47f1-8737-0339dd49ecea","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","timestamp":"2018. október. 15. 13:33","title":"Átkutatják a hatóságok a szaúdi főkonzulátust, ahonnan Dzsamál Hasogdzsi eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","shortLead":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","id":"20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee6165a-65ee-4b9e-be19-31dd785174e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","timestamp":"2018. október. 15. 18:59","title":"Jön a tél, Budapesten is elindult a távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a4630-3c12-481d-b06c-126637e6bcd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump egy interjúban megerősítette, hogy nem biztos James Mattis széke, de az esetleges távozás okát nem mondta meg. ","shortLead":"Trump egy interjúban megerősítette, hogy nem biztos James Mattis széke, de az esetleges távozás okát nem mondta meg. ","id":"20181015_Tavozhat_Trump_vedelmi_minisztere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a4630-3c12-481d-b06c-126637e6bcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1121a14a-c689-403e-9c0b-f15fbbc33d8c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Tavozhat_Trump_vedelmi_minisztere","timestamp":"2018. október. 15. 05:55","title":"Távozhat Trump védelmi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","shortLead":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","id":"20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581962a-3e3f-4703-b227-777689e2b39a","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","timestamp":"2018. október. 15. 09:51","title":"Meghan Markle gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]