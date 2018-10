Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is helyreáll, addigra már valószínűleg késő lesz az emberiség számára.","shortLead":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is...","id":"20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eba63e-d222-4e5d-b37e-630ba9e880ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","timestamp":"2018. október. 09. 09:03","title":"Megszólalt David Attenborough: meg kell állítanunk a népességnövekedést, különben végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71aab88-1a8d-43ec-b064-b14c5d04bbd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most jön el a panelok ideje, de vannak olyan lakótelepek, ahol még a szél sem rezdül.","shortLead":"Most jön el a panelok ideje, de vannak olyan lakótelepek, ahol még a szél sem rezdül.","id":"20181009_Kinyirja_a_boom_befektetesi_celu_vasarlast_a_presztizskornyekeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71aab88-1a8d-43ec-b064-b14c5d04bbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fecbfdc-e4bd-4f1d-8b5c-ea5c1896790f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181009_Kinyirja_a_boom_befektetesi_celu_vasarlast_a_presztizskornyekeken","timestamp":"2018. október. 09. 10:53","title":"Kinyírja a boom a befektetési célú vásárlást a presztízskörnyékeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1afa6a7-6e83-425c-b803-fa733ecb8715","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztette Törökországot, új gazdaságpolitikára van szükség, ha el akarja kerülni a válságot. ","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztette Törökországot, új gazdaságpolitikára van szükség, ha el akarja kerülni...","id":"20181009_Mennyit_er_egy_ujsagiro_elete_ha_egy_hercege_egymilliard_dollart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1afa6a7-6e83-425c-b803-fa733ecb8715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1712b5c-cb1a-49dd-b384-3ea99b358197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Mennyit_er_egy_ujsagiro_elete_ha_egy_hercege_egymilliard_dollart","timestamp":"2018. október. 09. 12:41","title":"Mennyit ér egy újságíró élete, ha egy hercegé egymilliárd dollárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu/mult-kor.hu","category":"vilag","description":"Október 9-ig lehet jelentkezni, csak egy önéletrajzot kell feltölteni.","shortLead":"Október 9-ig lehet jelentkezni, csak egy önéletrajzot kell feltölteni.","id":"20181009_Az_interneten_keres_minisztereket_maga_melle_az_uj_iraki_kormanyfojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c539e6-0536-4ac7-88dc-126958fdbed7","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Az_interneten_keres_minisztereket_maga_melle_az_uj_iraki_kormanyfojelolt","timestamp":"2018. október. 09. 05:55","title":"Az interneten keres minisztereket maga mellé az új iraki kormányfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben egészségügyi botrányoktól volt hangos a magyar nyilvánosság. Közben észrevétlen maradt, hogy Kásler Miklósék a társadalombiztosítás által ingyen biztosított ellátások körét akarták átszabni. Erről ír e heti számában a HVG.","shortLead":"Az elmúlt hetekben egészségügyi botrányoktól volt hangos a magyar nyilvánosság. Közben észrevétlen maradt, hogy Kásler...","id":"20181010_Kasler_leegett_a_kormany_elott_osszedobott_reformtervet_visszadobta_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8194db6-0276-4f7d-8111-26ea4983e987","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kasler_leegett_a_kormany_elott_osszedobott_reformtervet_visszadobta_Orban","timestamp":"2018. október. 10. 12:04","title":"Kásler és a \"lehetetlen küldetés\": hangos botrányok és feszítő személyi konfliktusok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is előfordultak, de egyre durvábbak lesznek. Jávor a kormány hazaárulós retorikáját okolja, emiatt durvulnak el a választópolgárok. Feljelentést tesznek, de Jávor nem sokat vár a nyomozástól.","shortLead":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is...","id":"20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c2ac8-1a93-4aa3-90c8-8f76c8635af4","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","timestamp":"2018. október. 09. 12:18","title":"Fekáliával bekent és kővel betört ablak: durvul a helyzet Jávor Benedeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093497ce-a766-4da8-a3c5-2c7e64876bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írják, nem voltak tisztában vele, hogy a pulóveren látható felirat és annak megjelenése meglehetősen hasonlít egy német szélsőjobboldali zenekar pulóvereire, és visszavonták a ruhadarabok forgalmazását.","shortLead":"Azt írják, nem voltak tisztában vele, hogy a pulóveren látható felirat és annak megjelenése meglehetősen hasonlít...","id":"20181009_A_nemet_neonacikera_megszolalasig_hasonlo_pulovert_dobott_piacra_a_CA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093497ce-a766-4da8-a3c5-2c7e64876bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9ca582-7855-48d9-8140-5564c89b54ac","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_A_nemet_neonacikera_megszolalasig_hasonlo_pulovert_dobott_piacra_a_CA","timestamp":"2018. október. 09. 18:24","title":"A német neonácikéra megszólalásig hasonló pulóvert dobott piacra a C&A","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","id":"20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7497f0a-19e1-422b-876b-5ef39059a4b4","keywords":null,"link":"/sport/20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","timestamp":"2018. október. 10. 15:43","title":"Pénteken eldőlhet, lesz-e focista Usain Boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]