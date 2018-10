Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik a Sony menetrendszerűen érkezett felsőkategóriás újdonságának a tarsolyában? Tesztünkből minden fontos részletre fény derül.

Legutóbb áprilisban teszteltünk Sony csúcsmobilt, konkrétan kettőt, az XZ2-t és hasonló tudást kisebb méretben és szerényebb áron kínáló XZ2 Compactot. Akkor azzal zártuk írásunkat, hogy jó lenne, ha a japán gyártó felhagyna az új csúcsmobilok futószalagon történő, némileg elkapkodott kiadásával. A Sony nem igazán fogadta meg szerény tanácsunkat, hiszen azóta kijött az XZ2 Premium, most pedig már az XZ3 a vállalat aktuális csúcsmodellje.

Ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy éppen hol tart és pontosan mit akar a Sony a legújabb high-end Xperiákkal. Mi mindenesetre most alaposan körbejárjuk az XZ3-ast, ami néhány hónapig talán nem kap utódot vagy testvérmodelleket. Bár erre azért nem vennénk mérget.

Külcsín

A dizájnerek továbbhaladtak azon az úton, amelyen a közelmúltban kijött Xperiákkal elindultak, vagyis az XZ3 már sokkal inkább lekerekített, semmint szögletes formavilágú telefon. Ez az AmbientFlow-nak nevezett formanyelv tapasztalataink szerint elnyeri a többség tetszését, és semmivel sem neveznénk gyengébbnek a nagy riválisok által alkalmazott dizájnskoláknál. Csak másnak.

© László Ferenc

Az XZ2-nél enyhén hosszabb és szélesebb újdonság fényesen csillogó fémkeretét Gorilla Glass 5 szendvicsbe foglalták. Az XZ3 egészen addig remekül mutat, amíg a felületét nem rondítják el (pillanatok alatt) az ujjlenyomatok. Illetve amíg le nem ejtjük, mert ugyebár az ilyen csupaüveg mobilok szinte azonnal repednek és/vagy törnek ilyenkor.

Ergonómia terén lenne még hova fejlődni, hiszen a jobb oldali bekapcsológomb, illetve a hátsó ujjlenyomat-szenzor is kényelmetlenül alulra került. Utóbbi szerencsére kiválóan végzi a dolgát. Azért pedig külön plusz pont jár, hogy a dedikált exponálógomb ennek az egyébként vízálló Sony telefonnak sem hiányzik az oldaláról.

© László Ferenc

Kijelző

A Sony eddig mindig a saját IPS LCD technológiát fejlesztgette, az XZ3 az első olyan készüléke, mely a Samsung, illetve az Apple példáját követve OLED-alapú. És egyszerűen gyönyörű. A kontrasztarány gyakorlatilag végtelen, a feketék valódi mélyfeketék és a betekintési szögek is hatalmasak.

És hogy egy kicsit tovább csavarjanak a dolgon, a gyártónál most először kerekítették lefelé a dupla koppintással felébreszthető kijelző bal és jobb oldalát, ami egyrészt jól mutat, másrészt remek fogást biztosít. A lekerekítés hajszálnyival erősebb, mint a Samsung csúcsmobilok esetében, és a sarkokban is merészebb rádiuszt alkalmaztak a tervezők.

© László Ferenc

A képátló az elődhöz képest 5,7-ről 6 colra nőtt és maradt a hosszúkás 18:9-es képarány. És szerencsére továbbra sincs a tartalomfogyasztásba belerondító notch, vagyis szenzorsziget. A felbontás Full HD+-ról QHD+-ra nőtt, így már egészen közelről sem láthatunk pixeleket. Az XZ2 Premium-féle 4K felbontás pedig egyáltalán nem hiányzik.

Újdonság az úgynevezett oldalérzékelés, vagyis, hogy a kijelző oldalának megkocogtatásával egy lokális menü csalogatható elő, illetve, ha ugyanitt lefele húzzuk az ujjunkat, az megfelel egy "vissza" parancsnak. Elvileg nem rossz ötlet, a gyakorlatban azonban megbízhatatlanul működik a funkció. Szerencse, hogy bármikor ki lehet kapcsolni.

OLED panelről lévén szó nincs szükség háttérvilágításra, ezért az időt, a töltöttséget és akár egy grafikát is folyamatosan mutathat a telefon készenléti, úgynevezett AOD üzemmódja. Ez azonban alaposan, a riválisoknál jobban meríti az akkumulátort. Reméljük, hogy egy szoftverfrissítés javítani fog ezen.

© László Ferenc

Szoftver, hardver

Az XZ3 az első olyan okostelefon, melyen a dobozból kivéve kapásból a legújabb, 9.0-ás Android Pie fut. Hasonlóan friss Android csak a OnePlus 6-on teljesít szolgálatot, mely nemrégiben kapta meg a 9.0-ás frissítést. Az XZ3 szoftverén érződik, hogy más alapokra épül, mint az XZ2-é, de egy laikus első blikkre csak kevés különbséget talál a két készülék Sony által személyre szabott kezelőfelületén.

Ennél azonban fontosabb, hogy a készülék villámgyors, ami a jól optimalizált szoftver mellett az elődből már ismerős Snapdragon 845-ös chipset érdeme. A felhasználói felületen közlekedve nincsenek döccenések és a legújabb autós és akciójátékok is maximális részletességgel, akadás nélkül futnak a melegedésre mérsékelten hajlamos XZ3-on.

A 4 GB RAM ma még elég, de holnap gyorsan szűkössé válhat. Érthetetlen, hogy a 6 GB RAM-os XZ2 Premium után és egyes sokkal olcsóbb 8 GB RAM-os riválisok mellett miért adták ki ezt a telefont ilyen relatíve kevés memóriával. A 64 GB belső tárhely is lehetne picit több, bár ezért kárpótol a microSD bővíthetőség. Piros pont jár a felső élről külön eszköz nélkül, egyszerűen körömmel kiszedhető microSD/nanoSIM tálcáért, azért viszont fekete, hogy a tálca kivétele minden egyes alkalommal azonnali újraindulást eredményez.

© László Ferenc

Az akkumulátor alig 4 százalékkal lett combosabb az elődben lévőnél, ekkora készülékházba ma már illene 3300-asnál nagyobb telepet szerelni. Szerencsére a fogyasztást sikerült kordában tartania a fejlesztőknek, így a manapság átlagosnak mondható bő 1 napos üzemidőt és 4-5 órás kijelzőidőt hozza az XZ3. Remek dolog a QC 3.0-ás gyorstöltés és a Qi vezeték nélküli töltés opció, az viszont arcpirító, hogy alapáron egy mindössze 7,5 W-os, igen lassú töltőt kapunk a készülék mellé. Ennél rosszabb töltőt csak az Apple ad: a Xs-ek gyári töltője alig 5 W-os teljesítményű.

Ahogy az elvárható, az XZ3 támogatja a leggyorsabb 4G-t, wifit és bluetooth-t, vezetékes fronton USB 3.1-es tempót biztosít és a GPS-vevő is gyors, pontos. Az előlapi dupla hangszóró kiválóan szól. Rezgőmotoros hangzásjavítást, illetve USB-C-jack átalakítót is kapunk. Utóbbit azért, mert ezen a telefonon sincs már 3,5 milliméteres audio csatlakozó aljzat.

Képalkotás

Frontkamera terén furcsa ívet ír le a Sony. Az XZ1-ben 13 megapixeles fényleső volt, amit az XZ2-ben egy 5 megapixeles egység váltott, az XZ3-ban pedig visszakaptuk a 13 millió képpontot. A fényerőt f1,9-re növelték, vagyis rossz fényviszonyok mellett jobb önarcképeket tudunk készíteni, akár a háttér elmosása mellett is. Bár utóbbi esetben 8 megapixelre csökken a felbontás.

A hátsó kamera vonatkozásában is egyedi stratégiát választott a gyártó. Az XZ2 szimpla kamerája után az XZ2 Premiumban felbukkant a cég első duplakamerás megoldása, erre most az XZ3 ismét egyetlen, 19 megapixeles hátsó egységgel támad. A háttérelmosás ettől függetlenül adott, úgy, hogy két gyorsan egymás után készített fotóból gyúrja össze az algoritmus az állítható mélységélességű fotót. Optikai zoom viszont nincs, nem állítható a rekeszérték és az optikai képstabilizátorról is le kell mondanunk.

© László Ferenc

A képminőség javult az elődhöz képest, ami nagyrészt szoftveres finomhangolásnak köszönhető, de rossz fényviszonyok mellett az f2-es fényerejű és optikai képstabilizátor nélküli kamera nem képes csodákra. A videófelvevő 4K-ban nem tud 60 fps-t, csak 30-at, ha pedig 4K HDR anyagokat veszünk fel, akkor már csak 24 fps-t kapunk. Szuperlassításban továbbra is csak a Sony tud Full HD mellett 960 képkocka/másodperces tempót, ilyenkor azonban csupán 0,09 másodpercet tudunk megörökíteni.

Konklúzió

+: általánosan kiváló minőség, gyönyörű OLED kijelző, gyors működés, bővíthető tárhely, friss Android, vízálló kivitel. –: ergonómiai hibák, nem túl sok RAM, szimpla hátsó kamera, újraindulás a kártyatálca kihúzásakor, lassú gyári töltő.

A Sony Xperia XZ3 egy gyönyörűen kivitelezett valódi felsőkategóriás okostelefon, melyen az elérhető legfrissebb Androidot használhatjuk. Hibáktól azonban ez a japán telefon sem mentes, de mind közül talán az a legkomolyabb, hogy az XZ2 helyett tavasszal kapásból nem ezt a telefon adta ki egyetlen 2018-as zászlóshajóként a Sony.

A 270 ezer forintos hivatalos hazai listaár nem túl barátságos akkor, amikor az év első felében kijött dél-koreai és kínai riválisok ennél ma már 30-40 ezer forinttal olcsóbban kínálnak összességében véve kiegyensúlyozottabb produkciót.

Ahogy korábban az XZ2, úgy most az XZ3 kapcsán is azt érezzük, hogy a Sony még mindig nem igazán tudja, hogy pontosan mit szeretne elérni a mobilpiacon. Túl gyorsan jönnek az egymástól relatíve kis mértékben különböző és forradalmi újítás nélküli csúcskészülékei. Ezúttal legalább az pozitívum, hogy az XZ3 legalább már jó irányba mutat.

Többi tesztünket itt találja.