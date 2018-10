Az Xs Max modell több szempontból is a végletek iPhone-ja. Például méretben és árban. A fotózási és töltési képességeiről – a teljes mezőnyt nézve – már nem mondható el ugyanez.

Az Apple egészen 2014 nyaráig vallotta, hogy a felhasználóknak egyszerűen nincsen szükségük nagyképernyős okostelefonokra. Majd utána ősszel nem csak 4 hüvelykről 4,7-esre növelték az alapmodell képátlóját, hanem bemutatták a nagyobb, 5,5 hüvelykes, Plus jelzésű modellt is. Három évre rá (tavaly) a maximális méret 5,8 hüvelykre nőtt, idén pedig már a 6,5 inches képernyőről is úgy gondolja a vállalat, hogy szüksége van rá a felhasználóknak.

Nem kell félni tőle

Az iPhone Xs Max-tól nem szabad megijedni, messze nem olyan hatalmas, mint egy péklapát. Olyannyira nem, hogy az idei új csúcs iPhone szinte hajszálpontosan akkora, mint a tavalyi iPhone 8 Plus, vagyis aki a Plus-szériáról vált Maxra, annak semmilyen mértani változásra nem kell készülnie.

Az elsőként hatalmas iPhone 6s Plus (balra), mellette az Xs Max © László Ferenc

Ezt a néznivaló szempontjából haszontalan műanyag kávák minimálisra szorításával érte el az Apple. A tavalyi X mintájára nincs gomb a kijelző alatt, és maradt a szenzorsziget, amely sokak szerint inkább tekinthető dizájnbéli bakinak, mint innovációnak, ám mostanra annyira elterjedt, hogy a legtöbben hozzászoktak. Kár, hogy az iPhone Xs Max esetében ez a bizonyos „notch” 35 milliméter széles, ily módon ugyanis sokkal többet kitakar a kijelzőből, mint az androidos csúcsmobilok hasonló megoldásai.

Igen impresszív, ahogy a megjelenített kép szinte az egész előlapot betölti, de mi a helyzet akkor, ha a leginkább elterjedt 16:9-es képarányú videókat szeretnénk nézni? Nos, ekkor pontosan akkora képet kapunk, mint az egy 1 collal kisebb, de messze nem olyan hosszúkás kijelzőjű iPhone 8 Plus-on, vagyis e tekintetben zéró a nyereség. A Samsung Galaxy Note9 notch nélküli 6,4 colos kijelzőjén érdekes módon 7 százalékkal nagyobb felületű egy 16:9-es videó, mint a Xs Maxen.

Fölül a Samsung Galaxy Note9, alul az iPhone Xs Max képernyője (és szenzorszigete) © László Ferenc

Természetesen semmi akadálya a videók teljes képernyőre nagyításának, de ez levágja a videót alul-felül, és a notch is belerondít az összképbe. Cserébe az OLED képminőség elképesztően jó, a megjelenített kép nagyon éles és kontrasztos, a betekintési szögek hatalmasak, és még erős napsütésben is jól látható a kijelző.

Kemény legény

Az Apple közlése szerint a Xs Max minden korábbinál erősebb anyagokból készül, de az amerikai piacra dobás után rögtön megjelent videók alapján elmondható, hogy természetesen ez a készülék sem törhetetlen. A fém-üveg csúcsmobil remekül mutat, az összeszerelési minősége példás, az viszont kicsit furcsa, hogy alul a bal oldali antennacsík belerondít a hangszórólyukak szimmetrikusságába.

A vízállóságon javítottak, így a gyártó szerint most már egy kicsit mélyebbre merülhetünk a telefonnal, amelyben az sem tesz kárt, ha víz helyett egy pohár sörbe pottyantjuk bele.

© László Ferenc

A jobb oldalról kihúzható, extra szigetelést kapott tálca egy nanoSIM-et képes magába fogadni, de a Xs Max mégis dupla SIM-es. Az egyik ugyanis egy eSIM, vagyis a telefonba szerelt apró chip, amit a szolgáltatónk segítségével lehet aktiválni. Az eSIM a világon elsők között a hazai Telekomnál is használható lesz, az ígéretek szerint néhány héten belül. Ehhez még szükség van egyrészt az operátori engedélyeztetésre, másrészt a készülőben lévő iOS 12.1-re. (Ha fizikailag két SIM-slotos új iPhone-t kínálnak nekünk eladásra, attól jobb távol tartani magunkat, ilyen készülékeket ugyanis csak Kínában árul az Apple.)

A sztereó kihangosítás a tavalyinál érezhetően jobban szól, a 3,5 milliméteres jack dugaljtól pedig már korábban elbúcsúztunk. Ennek fájdalmait orvosolandó tavaly még alapáron járt az iPhone X mellé egy apró Lightning-3,5 mm átalakító, amiért idén már fizetnünk kell, konkrétan 3 ezer forintot.

Mennyire gyors?

Ahogy kijött a Xs Max, azonnal a sebességteszt toplisták élére ugrott, ahogy tették azt az elődei az előző években. Ez nem is meglepő, hiszen a Huawei Mate 20 Prót néhány héttel megelőzve ebben a telefonban található az iparág első 7 nanométeres chipsete, ami egyrészt nagy teljesítménnyel, másrészt szerény fogyasztással kecsegtet.

A 3 helyett már 4 GB RAM-mal szerelt Xs Max nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is nagyon gyors, nem találtunk olyan feladatot, amellyel picit is meg lehetne akasztani. A Note9 sem érződik lassúnak, de az Apple új üdvöskéje még a dél-koreai versenyzőt is képes legyorsulni, a népszerű PUBG Mobile játék például 5 másodperccel gyorsabban indul el az almás mobilon. A Samsung csúcsmobilja akkor kerül előnybe, ha nagyon sok alkalmazást nyitunk meg egymás után, ilyenkor ugyanis sokat számít az abban található 6/8 GB RAM.

Balra az iPhone Xs Max, mellette a Samsung Galaxy Note9 © László Ferenc

A szokásos processzoros és grafikaivezérlős gyorsításoknál sokkal fontosabb, hogy az úgynevezett Neural Engine nem néhányszor 10 százalékkal, hanem kilencszer gyorsabb lett. Ez az NPU-nak is nevezett egység felelős a gépi tanulással és mesterséges intelligenciával kapcsolatos számításokért, és többek közt emiatt is lett gyorsabb, lényegében késleltetés nélküli az idei új iPhone-okban az arcalapú FaceID azonosítás. Az Apple ennek működését már olyan jónak ítélte, hogy az ujjlenyomat-leolvasó szenzort el is hagyták a készülékből.

Nagy kár, hogy az iPadeken elérhető osztott képernyős alkalmazásfuttatás még mindig nem támogatott.

© László Ferenc

Képalkotás

A 12 megapixeles felbontás és az optikai képstabilizátorral megtoldott kétszeres optikai zoom változatlan maradt, viszont rossz fényviszonyok mellett némi előrelépést jelent a korábbinál nagyobb méretű képérzékelő. Mivel a kamera lényegében folyamatosan exponál, amikor mi rányomunk az exponálógombra, akkor lényegében zéró késleltetéssel tudjuk elkészíteni az adott felvételt. És ez sokszor hatalmas segítség.

Idén nagy újdonság a minden korábbinál nagyobb dinamikatartományt biztosító Smart HDR, illetve a javított portrémód. Utóbbi ténylegesen jobban elkülöníti a hátteret és az előteret, mint eddig, de még mindig nem teljesen hibátlan, az utólagosan állítható mélységélességet pedig 2018-ban már merészség vadonatúj funkcióként hirdetni egy okostelefonban.

© László Ferenc

Az Xs Max kamerájának minőségét verőfényes napsütés, illetve minimál fényes körülmények mellett a Huawei P20 Pro, a OnePlus 6 és a Samsung Galaxy Note9 képeivel mértük össze. Pontosabban nem mi, hanem a vaktesztünkön részt vevő mintegy 150 laikus szavazó. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem egy laboratóriumi pontossággal készített, képzajra és egyéb tényezőkre kihegyezett fotós megmérettetés volt, hanem egy olyan gyorsteszt, melyben szimplán azt kérdeztük a facebookos felhasználóktól, hogy mely képek tetszenek a legjobban és melyek kevésbé.

A napsütéses kategóriában a következő lett a sorrend:

Samsung Galaxy Note9 (32%) Apple iPhone Xs Max (25%) OnePlus 6 (25%) Huawei P20 Pro (18%)

© László Ferenc

Az esti felvétel esetében egészen más eredmény született:

Huawei P20 Pro (33%) OnePlus 6 (26%) Samsung Galaxy Note9 (24%) iPhone Xs Max (17%)

© László Ferenc

A laikusokkal folytatott vakteszt eredményéből látható, hogy a megfelelő fényviszonyok közt jól teljesítő telefonok sötétebb környezetben már gyengébben teljesítenek. Illetve fordítva: vannak olyan készülékek, melyeknek inkább az esti képkészítés az erősségük. Az egyes gyártók másra koncentrálnak.

Az is kiolvasható a számokból, hogy a mindennapok átlagfelhasználói körében igencsak megoszlanak a vélemények, a képek közti minőségi különbségek gyakran nüansznyiak.

Érdemes szólni a mozgóképekről is: az Xs Max videófelvevője most először végre már sztereó hangot is fel tud venni, és a 4K képminősége is kiváló. Ellenben az androidos csúcskategóriában mostanra elterjedt gyakorlattal, az új iPhone-ban 960 fps sebességű szuperlassított videókat nem készíthetünk.

Az Androidról érkezőket sokkolhatja, hogy a kamera finomhangolását csak a telefon beállításai között fellelhető eldugott menüpontban lehet megejteni.

© László Ferenc

Meddig bírja?

Eddig még sohasem volt olyan nagy akkumulátor iPhone-ban, mint a Xs Maxben, de megjegyzendő, hogy ehhez minden korábbinál nagyobb kijelző is társul, ami valamivel többet fogyaszt kompakt társainál. Konkrétan 3174 mAh-ról beszélhetünk, ami papíron messze elmarad az androidos eminensek 4000 mAh körüli értékétől, de az iOS-es készülékek hatékonyságát ismerve ezt a 3174 mAh-t nem szabad alábecsülni.

Olyannyira nem, hogy amikor a hasonlóan nyúzott Note9 már lemerült, az Xs Maxben még 10 százaléknyi töltés volt. Erőteljes használattal persze az új iPhone is simán lemerül a nap végére, de az óvatosabb duhajok akár a második nap közepéig is kihúzhatják egy töltéssel.

Botrányos. Nem találunk ennél jobb szót arra, hogy az Apple egy 5W-os apró töltőt ad a Xs Max mellé, akkor, amikor a riválisok már jó ideje 15-20 W-nál járnak. Emiatt egy teljes töltés 3,5 óráig, és nem 1,5 óráig tart. A vezeték nélküli töltés a korábbinál kicsit gyorsabb lett, viszont furcsa, hogy az Apple még mindig nem dobta piacra hozzá a még tavaly bejelentett AirPower töltőt.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+: szemrevaló formaterv, gyönyörű képminőség, továbbfejlesztett chipset és gyors működés, jobb kamera, korrekt üzemidő. –: méretes szenzorsziget, lassú gyári töltő, külön kell megvenni a jack átalakítót, nincs 960 fps-es videófelvevő, magas alapár, magas memóriafelár.

Az iPhone Xs Max elsősorban azoknak készült, akiknek eddig sem volt bajuk az iPhone 8 Plus méretével, de az abban levőnél nagyobb és trendibb kijelzőt szerettek volna. Akinek túl nagy a Xs Max, bátran választhatja a 0,7 collal kisebb és egyben olcsóbb Xs-t, ami azonban csak kisebb ráncfelvarrásnak tűnhet a tavalyi X-hez képest, tehát arról nem igazán van értelme váltani Xs-re.

Ahogy a Note9 esetében sem kaptunk forradalmi újdonságokat, úgy az Xs Max sem lett világmegváltó készülék. A telefon gyönyörű, a kijelző hatalmas, a chipset és a kamera érezhetően fejlődött, de az a bizonyos "váó" hatás valahogy nincs meg. Az Apple részéről az itt-ott felfedezhető spórolás pedig bosszantó.

És akkor még nem is beszéltünk a sokkolóan magas árakról. A tesztre kapott 64 GB-os alapmodell 440 ezer forintba kerül, a 256 GB-os változat kereken 500 ezer forintos árcédulát visel magán, az 512 GB-os csúcsmodell pedig 578 ezer forintot kóstál. Összehasonlításképp, az 512 GB-os Note9 420 ezer, a 64 GB-os S9+ pedig 230 ezer forintba kerül.

Többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni ezekről, kövesse a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.