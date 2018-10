Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368b135e-b354-4ac8-8101-455bd9d56c86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nincs internet, megszakad a kapcsolat, nem érkezik meg a kód, nem illeszkednek a szoftverek – ezek a problémák fordulnak elő a legtöbbször az e-recept felírásakor. Egy éve vezették be az elektronikus egészségügyi szolgáltatást, de a használata sokszor gondot okoz még. Az ország keleti felében például több olyan régió is van, ahol sem az orvosok, sem pedig a betegek nincsenek meg papírrecept nélkül. Az ÁEEK reakciója a hibákra: a fejlsztések folytatódnak, a hibák nagy része pedig a helyi, háziorvosi vagy gyógyszerészi rendszerekből fakadnak. ","shortLead":"Nincs internet, megszakad a kapcsolat, nem érkezik meg a kód, nem illeszkednek a szoftverek – ezek a problémák...","id":"20181019_Receptek_viharfelhoben__kaoszra_leltunk_az_eegeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368b135e-b354-4ac8-8101-455bd9d56c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c364e7b-b4cc-479e-a7b0-912e6599fe08","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Receptek_viharfelhoben__kaoszra_leltunk_az_eegeszsegugyben","timestamp":"2018. október. 19. 14:00","title":"Receptek viharfelhőben – káoszra leltünk az e-egészségügyben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear 3100 lapkakészlet.","shortLead":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear...","id":"20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9807f2b-cde6-48c1-99f1-3849a0f1fd46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","timestamp":"2018. október. 19. 10:03","title":"1 GB-os a RAM, 8 GB a tárhely, mégis 300 ezret kérnek ezért az óráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az információs zaj lényege, hogy fontos eseményekkel egyidőben minél több lényegtelen történéssel töltsék meg a médiumokat.","shortLead":"Az információs zaj lényege, hogy fontos eseményekkel egyidőben minél több lényegtelen történéssel töltsék meg...","id":"20181020_Uj_mufajt_talalt_az_orosz_propaganda_a_hirmanipulalasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd50b9-7bb6-462f-8f7f-6a0ff0f6977b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Uj_mufajt_talalt_az_orosz_propaganda_a_hirmanipulalasra","timestamp":"2018. október. 20. 11:31","title":"Új műfajt talált az orosz propaganda a hírmanipulálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ee2b5b-ac64-4b40-aea8-a9643cc4d1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Vízművek szerint az ivóvízellátást nem veszélyezteti a rákkeltő anyagok folyóba szivárgása, a kormányhivatal szerint pedig már korábban kármentesítésre kötelezték a terület tulajdonosát. Most a hatóságok is mintákat vesznek a vízből. ","shortLead":"A Fővárosi Vízművek szerint az ivóvízellátást nem veszélyezteti a rákkeltő anyagok folyóba szivárgása, a kormányhivatal...","id":"20181019_Hiaba_a_rakkelto_anyagok_szivargasa_a_hatosagok_szerint_nincs_gond_az_ivovizzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ee2b5b-ac64-4b40-aea8-a9643cc4d1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b824ea-4684-4bcd-8b41-9394bd21910b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hiaba_a_rakkelto_anyagok_szivargasa_a_hatosagok_szerint_nincs_gond_az_ivovizzel","timestamp":"2018. október. 19. 15:30","title":"Hiába a rákkeltő anyagok szivárgása, a hatóságok szerint nincs gond a budapesti ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb könnyítést tettek bele az adócsomagba a sportszervezeteknek. ","shortLead":"Egy újabb könnyítést tettek bele az adócsomagba a sportszervezeteknek. ","id":"20181019_Stadionok_uzemeltetesere_is_lehetne_kolteni_a_taopenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27948f94-9d65-432c-b112-6026f7cfc9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Stadionok_uzemeltetesere_is_lehetne_kolteni_a_taopenzeket","timestamp":"2018. október. 19. 20:48","title":"Stadionok üzemeltetésére is lehetne költeni a tao-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban végzi feladatát, mint egy hagyományos számítógép. Most viszont bebizonyítani is sikerült.","shortLead":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban...","id":"20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e0b1a3-6a29-4dd9-885d-e164db6605d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","timestamp":"2018. október. 19. 12:03","title":"24 év után végre sikerült: az IBM bebizonyította, hogy mire képes a kvantumszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tekinthető biztató jelnek, ha tömeges elbocsátásokra kerül sor egy cégnél. Lehet, hogy az Essential Products háza táján is nagy a baj?","shortLead":"Nem tekinthető biztató jelnek, ha tömeges elbocsátásokra kerül sor egy cégnél. Lehet, hogy az Essential Products háza...","id":"20181019_essential_products_elbocsatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746eb71f-4d1d-4a4c-8262-920021257038","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_essential_products_elbocsatasok","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Nagy lehet a baj, dolgozói harmadát kirúgja az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője. Amellyel jövőre akár már itthon is fizethetünk a kasszáknál.","shortLead":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője...","id":"20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cd0f7-e12d-4e88-b3a8-aa9163955521","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Megjött a Fitbit karravalója, amely 7 napon át bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]