[{"available":true,"c_guid":"8bd2dcd7-dc90-4a9b-86bf-f45d994d979b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éles lőfegyvereket és több száz lőszert tartott engedély nélkül otthonában és hétvégi házában egy dánszentmiklósi férfi.","shortLead":"Éles lőfegyvereket és több száz lőszert tartott engedély nélkül otthonában és hétvégi házában egy dánszentmiklósi férfi.","id":"20181026_tek_lofegyver_loszer_nemzeti_nyomozo_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd2dcd7-dc90-4a9b-86bf-f45d994d979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8ba186-348c-42b7-a5f0-f479b84f4e14","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_tek_lofegyver_loszer_nemzeti_nyomozo_iroda","timestamp":"2018. október. 26. 10:35","title":"Lecsapott a TEK egy fegyverarzenált tartó férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e43c71-9ac9-4eb1-a3fa-83c6fe6c6718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fake news-on, Trump-beszédeken és szteroidon élt, 48 évet kaphat.","shortLead":"Fake news-on, Trump-beszédeken és szteroidon élt, 48 évet kaphat.","id":"20181027_Trumprajongo_a_bombak_feladoja_az_elnok_szerint_o_nem_hibas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e43c71-9ac9-4eb1-a3fa-83c6fe6c6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f4849-c179-4cb5-a50b-c37058ac3c69","keywords":null,"link":"/vilag/20181027_Trumprajongo_a_bombak_feladoja_az_elnok_szerint_o_nem_hibas","timestamp":"2018. október. 27. 08:22","title":"Trump-rajongó a bombák feladója, az elnök szerint ő nem hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született.","shortLead":"Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született.","id":"20181026_Egyre_kevesebb_magyar_vallal_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96053e9-418b-4dd0-aba2-cd7dc655afe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181026_Egyre_kevesebb_magyar_vallal_gyereket","timestamp":"2018. október. 26. 09:55","title":"Egyre kevesebb magyar vállal gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","shortLead":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","id":"20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed03ffa-487f-451a-bdaf-873baa857cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","timestamp":"2018. október. 25. 17:31","title":"A hétvégére megint melegebb lesz kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese két vereség után a PAOK vendégeként aratott 2-0-s sikerével csütörtökön megszerezte első győzelmét a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében. A Vidinek így reális esélye maradt arra, hogy az első kettő között végezzen, és kiharcolja a továbbjutást.","shortLead":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese...","id":"20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c7b826-05f7-4957-af58-8fbb667523aa","keywords":null,"link":"/sport/20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","timestamp":"2018. október. 26. 07:39","title":"Juhász a Vidi-siker után: Helyén kell kezelni a győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, hercegnékkel is előfordul néha az ilyesmi. ","shortLead":"Úgy tűnik, hercegnékkel is előfordul néha az ilyesmi. ","id":"20181025_Rajta_maradt_az_arcedula_Meghan_Markle_ruhajan__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec97aae-69b7-4579-b36a-60d1b7d28fda","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Rajta_maradt_az_arcedula_Meghan_Markle_ruhajan__foto","timestamp":"2018. október. 25. 17:10","title":"Rajta maradt az árcédula Meghan Markle ruháján - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi kezek helyett francia fiatalok számítógépes algoritmusa készített.","shortLead":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi...","id":"20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2747e7cc-6734-4657-a0c9-af4c3ae1468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"120 millió forintért kelt el a kép, amelyet a mesterséges intelligencia festett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","id":"20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09df8d8-0519-47ce-9d92-1b4427485619","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","timestamp":"2018. október. 26. 19:14","title":"November 16-ra újabb tüntetést jelentett be Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]