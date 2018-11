Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b82b4c6-b9aa-462d-8eea-f035306b26ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legutóbb 2016-ban végeztek hasonló teszteket a térségben, akkor Moszkva az ukrán rakétaindító állások kilövésével fenyegetőzött.","shortLead":"Legutóbb 2016-ban végeztek hasonló teszteket a térségben, akkor Moszkva az ukrán rakétaindító állások kilövésével...","id":"20181031_Raketat_tesztel_Ukrajna_atmenetileg_lezarjak_a_legteret_a_Feketetenger_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b82b4c6-b9aa-462d-8eea-f035306b26ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d88b8d-dd0c-448f-9756-1a9a35c61bc2","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Raketat_tesztel_Ukrajna_atmenetileg_lezarjak_a_legteret_a_Feketetenger_folott","timestamp":"2018. október. 31. 21:15","title":"Rakétát tesztel Ukrajna, átmenetileg lezárják a légteret a Fekete-tenger fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","shortLead":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","id":"20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d289aa5-02f0-4c61-a481-e5756952f136","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. október. 30. 17:18","title":"Újabb szökött foglyot keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","shortLead":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","id":"20181031_foci_vb_katar_bovites_48_csapat_fifa_gianni_infantino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cda722-0819-4095-8539-bf9bbe4b89c8","keywords":null,"link":"/sport/20181031_foci_vb_katar_bovites_48_csapat_fifa_gianni_infantino","timestamp":"2018. október. 31. 12:58","title":"Már a következő focivébén jöhet a nagy változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea6f42c-efca-4c29-99d8-e268ca96eb37","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenhat éves korában meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör gyermekmagazin volt főszerkesztője - tájékoztatta a lapot kiadó kft. szerdán az MTI-t.","shortLead":"Hetvenhat éves korában meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör gyermekmagazin volt főszerkesztője - tájékoztatta a lapot...","id":"20181031_Meghalt_Cser_Gabor_Dormogo_Domotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea6f42c-efca-4c29-99d8-e268ca96eb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183521b-b18b-4ee6-941c-764dc942f6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Meghalt_Cser_Gabor_Dormogo_Domotor","timestamp":"2018. október. 31. 12:24","title":"Meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör egykori főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, a kormány szerint is több pénzt kell adni \"a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához 2018. évben feltétlenül szükséges kiadások fedezetére\".","shortLead":"Úgy látszik, a kormány szerint is több pénzt kell adni \"a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához...","id":"20181031_szemetkaosz_szemetszallitas_kormanyhatarozat_hulladekgazdalkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae07a0ce-5da3-46a0-95f5-96755073bef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_szemetkaosz_szemetszallitas_kormanyhatarozat_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2018. október. 31. 07:44","title":"Szemétkáosz: 26,4 milliárdot csoportosít át a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavaly 116 ezer új e-autót adtak el a magyar piacon.","shortLead":"Tavaly 116 ezer új e-autót adtak el a magyar piacon.","id":"20181031_Az_allam_besegit_ketezer_uj_elektromos_auto_allhat_forgalomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d4c11-f747-409b-9003-ffd6f762e6b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Az_allam_besegit_ketezer_uj_elektromos_auto_allhat_forgalomba","timestamp":"2018. október. 31. 07:55","title":"Az állam besegít: kétezer új elektromos autó állhat forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]