[{"available":true,"c_guid":"e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","shortLead":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","id":"201834_kasszasikerre_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c4ad2f-a2eb-4d97-857e-657498d2fb6b","keywords":null,"link":"/kkv/201834_kasszasikerre_keszul","timestamp":"2018. november. 01. 08:45","title":"A német Bill Gates az Apple üzleti modelljével készül aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","id":"20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00297222-3970-4e75-96f2-013369823b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2018. november. 02. 11:30","title":"Szép lassan Mészáros Lőrinc lett az ország egyik legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel: babák, kiegészítők, ruhák. A rózsaszín kislánykultúra zsarnokian terelgeti a gyerekeket a külsőségek felé, de hogy milyen elementáris a hatása, azt a horror birodalmából érkezett figurával teszteltük: a vámpírral.","shortLead":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel...","id":"20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada5b5d-a19c-4c76-ad45-c09553acd020","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","timestamp":"2018. október. 31. 20:30","title":"A pink zsarnoksága, avagy hogy kerül a vámpír a babaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot számláló) klubjába. Egy nagyon fontos lépést mindenesetre megtettek a redmondiak, maguk mögé utasították a korábban biztos befutónak tartott Amazont.","shortLead":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot...","id":"20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39235aa8-47ba-4b8e-965f-6d975221ed5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","timestamp":"2018. október. 31. 17:03","title":"Mi történt? Az Apple után már nem az Amazon az amerikaiak második legértékesebb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a kormányfő szóvivője cáfolta a kormány illetékes tagját.","shortLead":"Ezúttal a kormányfő szóvivője cáfolta a kormány illetékes tagját.","id":"20181031_Van_uj_idopont_a_Brexitmegallapodasra_Vagy_megsem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b67f3f-09b1-4d5d-88e4-b4456cc2154a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Van_uj_idopont_a_Brexitmegallapodasra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. október. 31. 18:21","title":"Van új időpont a Brexit-megállapodásra. Vagy mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos ügyeket. Lenne mit bejelenteni, de előfordul, ahhoz fut be a hívás, akivel pont a baj okozója. A metoo botrány a színházi szférát rázta meg igazán, de ott is csak egy évvel az események után jött létre egy, az áldozatokat segítő honlap. ","shortLead":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos...","id":"20181101_metoo_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5e3a73-7068-4d08-899f-4eebb07390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_metoo_zaklatas","timestamp":"2018. november. 01. 17:30","title":"Kirúgták a zaklatót, utána mindenki a nőt utálta, hogy oda a népszerű kolléga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért a brit kormány, hogy a brit pénzügyi szolgáltatók addig hozzáférnek az európai piacokhoz, amíg a pénzügyi szabályozás nagyjából megegyezik az unióban és a szigeten.","shortLead":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért...","id":"20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b5395-4229-4b28-a57d-812bb6d42988","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","timestamp":"2018. november. 01. 09:06","title":"Brexit: mentőövet dobtak a bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]