[{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta a francia elnökéét. A Sinaloa kartell 64 éves urát most New Yorkban állítják bíróság elé, mert Mexikóban nem sok esély lenne az elítélésére.","shortLead":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta...","id":"20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332caa50-9a35-4201-a1bf-7ece7c6b2efb","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","timestamp":"2018. november. 05. 11:46","title":"Hatalmasabb volt a francia elnöknél, most roncsként áll bírái elé a drogbáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","shortLead":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","id":"20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074f7d-b821-44aa-9b8f-5e8152f1be5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","timestamp":"2018. november. 04. 18:44","title":"Ne ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","shortLead":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","id":"20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b03a0f-b96a-43aa-b5f3-e0a20c7d0c20","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","timestamp":"2018. november. 04. 15:42","title":"Fókák támadtak egy horgászra, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42 milliárd forinttal belevágó ABB. Az ember és gép együttműködését alapuló kollaboratív robotikát és a legkorszerűbb mesterséges intelligencia-kutatást egyaránt alkalmazzák majd. ","shortLead":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42...","id":"20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1377f20a-15c7-4216-a194-72305032ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","timestamp":"2018. november. 05. 11:33","title":"Videó: ilyen lesz a 42 milliárdból épülő üzem, ahol robotok gyártanak majd robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nőt, aki a Magas-Tátra egyik csúcsának gerincéről zuhant le, válságos állapotban vitték kórházba.","shortLead":"A nőt, aki a Magas-Tátra egyik csúcsának gerincéről zuhant le, válságos állapotban vitték kórházba.","id":"20181105_11_oran_at_mentettek_egy_magyar_hegymaszot_magas_tatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c44d5c8-5d10-4904-85ed-2204ccf671ed","keywords":null,"link":"/sport/20181105_11_oran_at_mentettek_egy_magyar_hegymaszot_magas_tatra","timestamp":"2018. november. 05. 16:32","title":"11 órán át mentettek egy magyar hegymászót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d03713-b0ca-4ae9-865e-a156ae99fbdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhagyta a Saint-Nazaire-i hajóépítő komplexum kikötőjét a világ első számú luxushajója. A Celebrity Edge nevet viselő tengeri jármű nem a méretei miatt rekorder. Hanem valami másért.","shortLead":"Elhagyta a Saint-Nazaire-i hajóépítő komplexum kikötőjét a világ első számú luxushajója. A Celebrity Edge nevet viselő...","id":"20181106_Kifutott_a_tengerre_a_csucsok_csucsanak_tartott_uszo_luxuspalota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d03713-b0ca-4ae9-865e-a156ae99fbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c11fbd-3271-4178-9ba9-5ccb2a61771d","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Kifutott_a_tengerre_a_csucsok_csucsanak_tartott_uszo_luxuspalota","timestamp":"2018. november. 06. 05:28","title":"Kifutott a tengerre a luxusban felülmúlhatatlannak tartott úszó palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b73eba-6125-4c97-8c0b-db507a69f9ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több felhasználó panaszkodik a Huawei aktuális csúcstelefonjának képernyőjére, különös, sarki fényre emlékeztető hatást vélnek felfedezni a kijelző szélein.","shortLead":"Több felhasználó panaszkodik a Huawei aktuális csúcstelefonjának képernyőjére, különös, sarki fényre emlékeztető hatást...","id":"20181105_huawei_mate_20_pro_kepernyo_zold_foltok_a_szeleken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b73eba-6125-4c97-8c0b-db507a69f9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed270c-562c-40a4-b5aa-2f934c7c6371","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_huawei_mate_20_pro_kepernyo_zold_foltok_a_szeleken","timestamp":"2018. november. 05. 13:03","title":"Furcsa gond van a Huawei legjobb telefonjának képernyőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496113ae-9484-46b5-b6f7-8766196a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","timestamp":"2018. november. 04. 16:47","title":"Telitalálatról ne álmodjon, de ötöse még lehet a hatos lottón - íme a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]