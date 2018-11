Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az idén döntős Liverpool meglepetésre 2-0-ra kikapott a Crvena zvezda vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. ","shortLead":"Az idén döntős Liverpool meglepetésre 2-0-ra kikapott a Crvena zvezda vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20181106_liverpool_crvena_zvezda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2012d6-752f-4458-b8a7-1a696fdb78f1","keywords":null,"link":"/sport/20181106_liverpool_crvena_zvezda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 06. 21:20","title":"Megégett a Liverpool Szerbiában – videón a gólok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","id":"20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5975b-de91-47a7-8ad5-c126231ff46b","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:46","title":"Szomjan halt egy család Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköréből.","shortLead":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3753cc1-5e74-44fb-84dc-a9b0ab563a41","keywords":null,"link":"/sport/20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","timestamp":"2018. november. 08. 07:32","title":"Elképesztő fordítással vette be Torinót a Manchester United – videón a gólok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal majd fel.","shortLead":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal...","id":"20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b90b2bb-845c-4fb1-927f-901060ea42fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","timestamp":"2018. november. 07. 17:35","title":"Szél Bernadett nem az LMP, hanem a Momentum tüntetésén beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés...","id":"20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35947b3d-eb29-438e-8979-e248c7134d00","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","timestamp":"2018. november. 07. 10:44","title":"Az \"egyszer használatos\" lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar határőrök kezdik tesztelni az új EU-s fejlesztést, amelyet először önkénteseken próbálnak ki. ","shortLead":"Magyar határőrök kezdik tesztelni az új EU-s fejlesztést, amelyet először önkénteseken próbálnak ki. ","id":"20181108_A_tompai_hataratkelonel_mar_jovo_hettol_tesztelik_az_okos_hatarellenorzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eabd34-3550-44f7-921a-8a439e0349e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_tompai_hataratkelonel_mar_jovo_hettol_tesztelik_az_okos_hatarellenorzest","timestamp":"2018. november. 08. 16:05","title":"A tompai határátkelőnél már jövő héttől tesztelik az okos határellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbda3ec-c46b-4eb8-9d21-a66ae3c502e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vidi az odavágón 2-0-ra győzött, vajon a visszavágón is tud nyerni?","shortLead":"A Vidi az odavágón 2-0-ra győzött, vajon a visszavágón is tud nyerni?","id":"20181108_Mol_VidiPaok_00_ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cbda3ec-c46b-4eb8-9d21-a66ae3c502e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33ed4c0-50fc-4591-b6fc-80771c9b7812","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Mol_VidiPaok_00_ELO","timestamp":"2018. november. 08. 19:00","title":"Vidi-Paok 0-0, ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]