[{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mezort Zrt.-t egy Vörös József nevű ügyvéd vette meg, aki több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és Orbán Viktorhoz is.","shortLead":"A Mezort Zrt.-t egy Vörös József nevű ügyvéd vette meg, aki több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és...","id":"20181108_Meszaros_cegei_elkezdtek_bekebelezni_az_egykori_Simicskabirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e310aa4c-66e0-4e43-a847-5f89fc46cca2","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Meszaros_cegei_elkezdtek_bekebelezni_az_egykori_Simicskabirodalmat","timestamp":"2018. november. 08. 07:41","title":"Mészáros cégei elkezdték bekebelezni az egykori Simicska-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","shortLead":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","id":"20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309c1d8-10c1-4f63-89fa-cb47df7b8c46","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","timestamp":"2018. november. 07. 13:19","title":"Egymillióhoz közelíthet decemberben a kiskereskedelmi túlórázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MKB Fintechlab által harmadjik alkalommal megrendezett Fintech Akadémia fókuszában idén a digitális készségek gyakorlati alkalmazása áll. A november végén tartandó esemény legfontosabb eleme az a 30 órás fejlesztői verseny (hackathon), melynek során a közép-kelet-európai régió 100 legtehetségesebb fintech fejlesztő startupja méri össze tudását. A verseny főnyereménye egy 25 ezer euró értékű befektetés és garantált bejutás az MKB Fintechlab következő nemzetközi inkubációs programjába.","shortLead":"Az MKB Fintechlab által harmadjik alkalommal megrendezett Fintech Akadémia fókuszában idén a digitális készségek...","id":"20181106_mkb_fintechlab_hackathon_fejlesztoi_verseny_fintech_akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e31673c-f6c2-421e-b017-864d572a297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_mkb_fintechlab_hackathon_fejlesztoi_verseny_fintech_akademia","timestamp":"2018. november. 06. 14:03","title":"30 óra alatt lehet 8 millió forintot keresni az MKB fejlesztői versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","shortLead":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","id":"20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75bbee0-7212-43ff-9391-7b7df0154884","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","timestamp":"2018. november. 06. 14:43","title":"A magyarok majdnem fele csak belföldről mer neten rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba. Most egy új gondolattól vezérelve szeretné ismét \"normálissá\" tenni a webet.","shortLead":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba...","id":"20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dded352-ffd4-4aa5-9a86-23dd9e7a728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","timestamp":"2018. november. 07. 10:33","title":"Felmérte az internet állapotát az internet atyja, és szörnyű dolgokat tapasztalt – majd kitalált rá egy megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A nyár végén a bevándorlási különadó miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a CEU-n a regisztrált menekülteknek és menedékjogot kérőknek meghirdetett OLIve oktatási programot. Most, amikor a kormány Bécsig űzné az egyetemet, bejelentették, újraindul a program.","shortLead":"A nyár végén a bevándorlási különadó miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a CEU-n a regisztrált menekülteknek és...","id":"20181107_A_CEU_visszavag_a_kormanynak_ujra_tanitanak_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c2a734-e70d-4ba6-b182-5581f77077ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_A_CEU_visszavag_a_kormanynak_ujra_tanitanak_menekulteket","timestamp":"2018. november. 07. 16:33","title":"A CEU már nem fél a kormány adójától: újra tanítanak magyarországi menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a CEU-t Bécsig űzik.","shortLead":"Miközben a CEU-t Bécsig űzik.","id":"20181107_Kinai_egyetemet_hozhat_Magyarorszagra_Palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7b78bf-662e-4f67-a04f-2d3ad210f149","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Kinai_egyetemet_hozhat_Magyarorszagra_Palkovics","timestamp":"2018. november. 07. 11:45","title":"Kínai egyetemet hozhat Magyarországra Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google Térképbe, ami valós időben jelzi a baleseteket és a sebességmérést. Mi lesz így a Waze-zel?","shortLead":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google...","id":"20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b7b23-bf4c-41a1-a2f6-e99409fd8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:03","title":"Rég nem jött már ilyen hasznos új funkció a Google Térképbe, mint ami most érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]