[{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","shortLead":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","id":"20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546774ac-1c3b-48dc-a46a-da9923fa2ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","timestamp":"2018. november. 12. 16:17","title":"A kormánypropaganda miatt nem mer Magyarországra jönni Judith Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet és a határon túli magyar lakta területeket egységbe foglaló térségnek úgy, hogy Hódmezővásárhellyel szorosabbra fűzi a szálakat. Lázár János volt miniszter, jelenlegi parlamenti képviselő egy helyi portálnak adott interjúban beszélt a tervekről.","shortLead":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet...","id":"20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d142b39-bfda-4cb2-97a5-3ac38c447fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","timestamp":"2018. november. 12. 06:25","title":"Végleg leszámolna a Fidesz Botkával Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért felállt a helyéről, hogy bohócorrot adjon Polt Péternek. ","shortLead":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért...","id":"20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af293-996a-406b-ba10-350b35908396","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","timestamp":"2018. november. 12. 19:32","title":"Nagyon nem tetszett Polt Péternek, hogy bohócorrot vitt neki a Párbeszéd politikusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú nyersolaj ára 70 dollár alá csökkent a hétvégén. Alig jelentette be Kalid al Falih szaúdi energiaminiszter a kitermelés csökkentését, az ár ismét 70 dollár fölé emelkedett- jelentette a Reuters hírügynökség.","shortLead":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú...","id":"20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95bdd2-ecfc-4726-9280-054dd554f97f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","timestamp":"2018. november. 12. 10:54","title":"Kapkodás az olajpiacon, kik és miért ráncigálják az árakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szövetség abban a pillanatban megszűnik, ha nem Karácsony Gergely a közös zuglói polgármester-jelölt.","shortLead":"A szövetség abban a pillanatban megszűnik, ha nem Karácsony Gergely a közös zuglói polgármester-jelölt.","id":"20181111_Felteteleket_szabott_a_Parbeszed_az_MSZPnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63beced1-bb80-45bb-97ff-740c17ec454a","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felteteleket_szabott_a_Parbeszed_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 11. 17:55","title":"Feltételeket szabott a Párbeszéd az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre több hollywoodi sztár otthona ég le, Martin Sheen viszont épségben előkerült.","shortLead":"Egyre több hollywoodi sztár otthona ég le, Martin Sheen viszont épségben előkerült.","id":"20181112_Miley_Cyrus_haza_is_leegett_Neil_Young_pedig_duhodten_szidta_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57fa240-0919-4ad1-b186-349dadd3054d","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Miley_Cyrus_haza_is_leegett_Neil_Young_pedig_duhodten_szidta_Trumpot","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Miley Cyrus háza is leégett, Neil Young dühödten szidta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Most lesz Trianon-musical és nemzeti operett, bár a Kero-korszak nézőit ezzel nehéz lesz megtartani. ","shortLead":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég...","id":"201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bce5dcc-8ab5-43ab-995d-a035ee3e8d67","keywords":null,"link":"/itthon/201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","timestamp":"2018. november. 11. 15:00","title":"Mindent felforgatna az Operettszínház új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]