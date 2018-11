Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","shortLead":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","id":"20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcd0b3-3f87-4318-9b15-41d602861933","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","timestamp":"2018. november. 13. 11:46","title":"Túl kevés bevándorló érkezik Nagy-Britanniába, alig akad, aki elvégezze a fizikai munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","shortLead":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","id":"20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92117f7e-ce4d-4b90-a7d4-1f0c48c3ff4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 14. 10:41","title":"Megháromszorozta a kormány az egyházi építkezések támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart bemutatót. ","shortLead":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart...","id":"20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc2b0-58d0-49ab-9740-61a99e85db9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 16:43","title":"A belügy mossa kezeit az angyalrituálés gyerektábor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón keresztül. Mutatjuk, mit kell beállítani.","shortLead":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón...","id":"20181114_windows_10_terhatasu_hang_windows_sonic_dolby_atmos_dtsx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b643e-a6b0-4fa8-8dcf-0d33bc3026d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_windows_10_terhatasu_hang_windows_sonic_dolby_atmos_dtsx","timestamp":"2018. november. 14. 08:03","title":"Van egy kevesek által ismert funkció a Windowsban: ha bekapcsolja, sokkal jobb lesz a gép hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint sürgősen kezelni kell a megrongálódott atomerőmű közelében felhalmozódott víztömeget, korábban azt javasolták, hogy egyszerűen öntsék azt az óceánba.","shortLead":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint sürgősen kezelni kell a megrongálódott atomerőmű közelében felhalmozódott...","id":"20181113_Meg_mindig_sugarzik_a_viz_Fukusimanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3a8c5-2846-4437-a10d-cc9f576d2719","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Meg_mindig_sugarzik_a_viz_Fukusimanal","timestamp":"2018. november. 13. 12:25","title":"Még mindig sugárzik a víz Fukusimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre. ","shortLead":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett...","id":"20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c3450-51a8-4368-ae08-97ec719f21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"\"Bűncselekményben nem veszünk részt\" – kritikus állapot jön az orosházi sürgősségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c21cd24-f6c9-4c79-b744-e9421dfe2120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ragadozóra egy luxusautóban bukkantak rá, házi kedvencként tarthatták.","shortLead":"A ragadozóra egy luxusautóban bukkantak rá, házi kedvencként tarthatták.","id":"20181113_oroszlan_champs_elysees_parizs_ragadozo_haziallat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c21cd24-f6c9-4c79-b744-e9421dfe2120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5003e8d3-c551-4ecd-bf55-37566d09dc8e","keywords":null,"link":"/elet/20181113_oroszlan_champs_elysees_parizs_ragadozo_haziallat","timestamp":"2018. november. 13. 14:42","title":"Oroszlánkölyköt találtak a párizsi Champs-Élysées-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","id":"20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f64fa9-8742-4dd7-a63f-80407c18bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","timestamp":"2018. november. 14. 05:46","title":"A Közbeszerzési Hatóság elnöke az Elios-ügyről: Ez egy felfújt téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]