Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","shortLead":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","id":"20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb05e6-f726-44ba-b3a4-02436137f700","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 05. 07:48","title":"Nem csak a családpolitikáról fog szólni az új nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-be pedig nem leprásokat akarnak küldeni.","shortLead":"Az EP-be pedig nem leprásokat akarnak küldeni.","id":"20181106_Momentum_Puzser_Tarlosnak_hozna_uj_szavazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1ce559-bab1-4384-bc9c-bc12f9d1e507","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Momentum_Puzser_Tarlosnak_hozna_uj_szavazokat","timestamp":"2018. november. 06. 07:35","title":"Momentum: Puzsér Tarlósnak hozna új szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","shortLead":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","id":"20181105_novicsok_autok_idegmereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d10f2-0239-4577-bb4e-e8b0713e8cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_novicsok_autok_idegmereg","timestamp":"2018. november. 05. 09:29","title":"Húsz autót, több százmillió forint értékben ástak a föld alá, mert rájuk kerülhetett a Novicsok idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és a NASA szakemberei olyan drónt fejlesztettek ki, ami nagyban megkönnyítheti az eltűnt emberek megkeresését.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és a NASA szakemberei olyan drónt fejlesztettek ki, ami nagyban megkönnyítheti...","id":"20181105_dron_mentoexpediicio_erdo_felderites_mit_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49ee2-fbf6-42ac-89d0-dd09754aa67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_dron_mentoexpediicio_erdo_felderites_mit_nasa","timestamp":"2018. november. 05. 13:33","title":"Kapott néhány pluszkütyüt a drón, életeket menthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","shortLead":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","id":"20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905f32d7-05bb-42fd-8409-8d69dc7ab9d4","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 04. 18:14","title":"Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek érzik a helyzetet.","shortLead":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek...","id":"20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f0bbb-db24-49a4-b77b-32398c33d1c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","timestamp":"2018. november. 06. 05:35","title":"Rosszabbnak érzik a cégvezetők a gazdaság állapotát, mint 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő nem adja fel.","shortLead":"Az LMP-s képviselő nem adja fel.","id":"20181105_Demeter_Marta_torvenymodosito_javaslatot_nyujtott_be_Orban_atvilagitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ceb3bdf-3a57-46b6-8e13-99ff1d45e524","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Demeter_Marta_torvenymodosito_javaslatot_nyujtott_be_Orban_atvilagitasarol","timestamp":"2018. november. 05. 14:11","title":"Demeter Márta törvénymódosító javaslatot nyújtott be Orbán átvilágításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","shortLead":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","id":"20181105_pontonhid_epul_a_sajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06e449f-21d5-4309-a06e-6b072089e600","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_pontonhid_epul_a_sajon","timestamp":"2018. november. 05. 21:26","title":"Pontonhíd épül a Sajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]