[{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett volna bevonulnia a börtönbe, hogy letöltse a korrupciós vádak miatt rá kiszabott kétéves büntetést. A macedón politikus az Orbán-kormány egyik legközelibb külföldi szövetségese: a Gruevszki-kormány idején hirdették meg a volt jugoszláv tagköztársaság „desorosizálását”, s ott alakult meg az első „Stop Soros” mozgalom is. Gruevszki számláján sok van: korábban például szövetségesei és ellenfelei tömeges lehallgatásával került a hírekbe. ","shortLead":"Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett...","id":"20181114_Nikola_Gruevszki_az_ossorosozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159bf87a-97df-4395-90d5-a41662fa9c81","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Nikola_Gruevszki_az_ossorosozo","timestamp":"2018. november. 14. 18:45","title":"Nikola Gruevszki, az \"őssorosozó\" csak Orbán Viktorban bízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális felmelegedés ütemével – állapította meg egy új, nagyszabású nemzetközi kutatás.","shortLead":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális...","id":"20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf105a4d-90ee-42e8-8352-14d6e7196e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 13. 19:03","title":"Baj van: a Föld nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni, mint ahogy a klíma melegszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f52f27-38fc-446a-8828-f960c247a889","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Sötét lelkű ostobaság feltételezni rólam, hogy amikor megszólalok, azt ne a saját hazám iránti aggodalom vezérelné – mondja Bródy János, aki szerint a hatalom aktuális birtokosai mindig hajlamosak elfelejteni, hogy a hatalom szeretete nem a szeretet hatalma. Úgy véli, időnként emlékeztetni kell a közvéleményt az Emberi Jogok Nyilatkozatában foglaltakra, most épp annak a 70. évfordulójára időzített koncertjén teszi ezt meg. Interjú.","shortLead":"Sötét lelkű ostobaság feltételezni rólam, hogy amikor megszólalok, azt ne a saját hazám iránti aggodalom vezérelné –...","id":"20181115_Jon_a_furcsa_zavart_telefon_hogy_valamiert_megse_menjek__interju_Brody_Janossal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5f52f27-38fc-446a-8828-f960c247a889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8230ed86-e0cf-4a3f-8650-17ede924e958","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Jon_a_furcsa_zavart_telefon_hogy_valamiert_megse_menjek__interju_Brody_Janossal","timestamp":"2018. november. 15. 06:30","title":"\"Jön a furcsa zavart telefon, hogy valamiért mégse menjek\" – interjú Bródy Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7b32ae-bff9-4cdc-9081-9ad2f7603b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány további 699 millió forintot hagyott jóvá a hatvani sport- és rendezvénycsarnok építésére, ezzel már meghaladja a kétmilliárdot az állami támogatás.\r

","shortLead":"A kormány további 699 millió forintot hagyott jóvá a hatvani sport- és rendezvénycsarnok építésére, ezzel már...","id":"20181114_Ketmilliard_fole_ugrott_az_allami_tamogatas_a_hatvani_sportcsarnokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7b32ae-bff9-4cdc-9081-9ad2f7603b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761c0f4-e562-407d-90a2-76596ced2c16","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ketmilliard_fole_ugrott_az_allami_tamogatas_a_hatvani_sportcsarnokra","timestamp":"2018. november. 14. 09:50","title":"Kétmilliárd fölé ugrott az állami támogatás a hatvani sportcsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","shortLead":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","id":"20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b451518-add4-4633-bc29-3b5f8c1b54c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","timestamp":"2018. november. 14. 07:49","title":"Újabb 5000 vevő pártolt el Mészáros vidéki lapjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkokat is terveztek köré, valamint egy új gyalogos-kerékpáros hidat. ","shortLead":"Parkokat is terveztek köré, valamint egy új gyalogos-kerékpáros hidat. ","id":"20181114_Modositottak_a_Dunapartok_epitesi_szabalyzatat_az_uj_atletikai_stadion_kedveert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9f090-687a-4dff-aa9d-6011bf6006ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Modositottak_a_Dunapartok_epitesi_szabalyzatat_az_uj_atletikai_stadion_kedveert","timestamp":"2018. november. 14. 14:44","title":"Módosították a Duna-partok építési szabályzatát az új atlétikai stadion kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai aspirációját segítő partnerként továbbra is támogatni fogja az ország korrupció elleni harcát.","shortLead":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai...","id":"20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0028ec78-98a4-473a-b9dd-c9f4705a130d","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 16:26","title":"A macedón kormány reméli, hogy Magyarország nem fogja rejtegetni Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]