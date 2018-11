Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7416f9b-3660-4cfd-a039-657c2966d044","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok először vizsgálatot indítottak, majd eljárást kezdtek, a rendőrség is nyomoz. De a területre még mindig bárki bemehet.","shortLead":"A hatóságok először vizsgálatot indítottak, majd eljárást kezdtek, a rendőrség is nyomoz. De a területre még mindig...","id":"20181114_Eljarast_inditottak_az_Obudan_a_Dunaba_szivargo_mergek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7416f9b-3660-4cfd-a039-657c2966d044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b13d8-9f82-4913-bffe-78e10b1acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eljarast_inditottak_az_Obudan_a_Dunaba_szivargo_mergek_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 20:04","title":"Eljárást indítottak az Óbudán a Dunába szivárgó mérgek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint hazaviszi a szinte olasz nemzeti jelképnek számító csokik gyártását. A miniszterelnökhelyettes Luigi di Maio szerint a miniszterelnök magához kéreti majd őket.","shortLead":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint...","id":"20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe04e2ed-d105-4384-8950-a3184409f201","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","timestamp":"2018. november. 16. 11:52","title":"Még a kormány is kiborult: 160 éve ez a csokik Ferrarija, most bezáratja a török tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos erőforrással. ","shortLead":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos...","id":"20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1a84-7af2-444f-a139-6460aca4e7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 16. 08:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Toyota Corolla szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az IDC kiadta szokásos negyedéves összefoglalóját.","shortLead":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe...","id":"201811015_idc_worldwide_quarterly_tablet_tracker_jelentes_tabletek_piaci_reszesedes_2018q3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c8fa2c-410b-4743-b24b-0b35c2894610","keywords":null,"link":"/tudomany/201811015_idc_worldwide_quarterly_tablet_tracker_jelentes_tabletek_piaci_reszesedes_2018q3","timestamp":"2018. november. 15. 13:03","title":"Egyértelmű, melyik cég tabletjeit kedveli most a legjobban a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","shortLead":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","id":"20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1a667-9ad0-4ccf-9995-1df3aee65fca","keywords":null,"link":"/sport/20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","timestamp":"2018. november. 16. 14:51","title":"Belga sztárcsemete érkezett a Fradiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","shortLead":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","id":"20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490f865-df27-401c-8cc6-34f01eda655b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","timestamp":"2018. november. 15. 15:09","title":"Így jön össze a giccses karácsonyi reklám a Brexit-drámával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68816702-d9e6-4099-ab0e-4c060eabb793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz? Pedig így történt, egy új könyv pedig részletesen elmeséli nekünk Audrey Hepburn éveit a holland ellenállásban.","shortLead":"Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz...","id":"20181115_Igy_kuzdott_a_tini_Audrey_Hepburn_a_nacik_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68816702-d9e6-4099-ab0e-4c060eabb793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88564b-a2a6-4600-849d-491eed9b3767","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Igy_kuzdott_a_tini_Audrey_Hepburn_a_nacik_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 10:21","title":"Így küzdött a tini Audrey Hepburn a nácik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bécs januártól több tízezer magyar gyerek támogatását csökkenti.","shortLead":"Bécs januártól több tízezer magyar gyerek támogatását csökkenti.","id":"20181115_Brusszeltol_var_segitseget_a_kormany_az_osztrak_csaladi_potlek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa479-5c84-4f03-80ab-a8c0f0bc2a38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Brusszeltol_var_segitseget_a_kormany_az_osztrak_csaladi_potlek_ugyeben","timestamp":"2018. november. 15. 20:53","title":"Brüsszeltől vár segítséget a kormány az osztrák családi pótlék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]