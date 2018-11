Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után végre sikerült beteljesítenie a nagy álmát: egy hatalmas piroszóma körül úszhatott.","shortLead":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után...","id":"20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0081f2c-a806-4373-bcef-98d31b2e3455","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","timestamp":"2018. november. 16. 15:03","title":"10 évig kutatott utána, végre videóra tudta venni a búvár a különleges tengeri állatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dd89ab-6b14-4dfe-89cf-e30de95bd0dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímavédelem fontosságára hívják fel ezzel a figyelmet környezetvédők a gyorsan fogyó Aletsch-gleccseren.","shortLead":"A klímavédelem fontosságára hívják fel ezzel a figyelmet környezetvédők a gyorsan fogyó Aletsch-gleccseren.","id":"20181116_svajci_gleccser_vilag_legnagyobb_kepeslapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dd89ab-6b14-4dfe-89cf-e30de95bd0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fab988-7a42-4f51-b1ed-9e6e55db01dd","keywords":null,"link":"/elet/20181116_svajci_gleccser_vilag_legnagyobb_kepeslapja","timestamp":"2018. november. 16. 18:15","title":"Svájci gleccseren rakták ki a világ legnagyobb képeslapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","shortLead":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","id":"20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d92f0a8-f773-4b8f-8d21-3470ba443c3e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","timestamp":"2018. november. 15. 12:12","title":"Ismét lehet szavazni az Arany Medál-díj győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dceb7f7-1e72-4976-a73c-d8492a21d9bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Vajon mi szüksége van egy havi félmillióért bérelt irodára egy olyan képviselőnek, aki a választóinak még fogadóórát sem tart? A fideszes Hubay György ennyiért ráadásul nem is Budapest valamely frekventált pontján vett ki egy ingatlant, hanem Miskolcon – különös módon épp attól az önkormányzati cégtől, amelynek a mai napig munkavállalója. A félmilliós bérleti díj nemcsak ingatlanosok szerint irreális: a bérbeadó cég saját honlapján is százezer forinttal olcsóbban kínál kétszer akkorákat.","shortLead":"Vajon mi szüksége van egy havi félmillióért bérelt irodára egy olyan képviselőnek, aki a választóinak még fogadóórát...","id":"20181115_hubay_gyorgy_miskolci_irodaja_irodaberlet_kepviseloi_koltsegterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dceb7f7-1e72-4976-a73c-d8492a21d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7400501-3a89-45d2-bc85-093a4b35aafe","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_hubay_gyorgy_miskolci_irodaja_irodaberlet_kepviseloi_koltsegterites","timestamp":"2018. november. 15. 11:25","title":"A választóival nem áll szóba, de irodát közel félmillióért bérel Miskolcon a fideszes Hubay György ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df604b-dfea-418e-bdef-3b36ce9a2d99","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 12:24","title":"Közterületi plakátokon körözik Gruevszkit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlzottdeficit-eljárás indulhat Olaszország ellen az EU pénzügyi szabályainak megsértése miatt. A kölcsönös engedmények ugyanakkor erősíthetnék a közös fiskális felelősséget.","shortLead":"Túlzottdeficit-eljárás indulhat Olaszország ellen az EU pénzügyi szabályainak megsértése miatt. A kölcsönös engedmények...","id":"20181115_Hogyan_birhatja_ki_az_euro_ami_Olaszorszagban_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5d1866-9d4f-4641-82fc-9ea88c12b027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Hogyan_birhatja_ki_az_euro_ami_Olaszorszagban_tortenik","timestamp":"2018. november. 15. 15:52","title":"Hogyan bírhatja ki az euró, ami Olaszországban történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68816702-d9e6-4099-ab0e-4c060eabb793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz? Pedig így történt, egy új könyv pedig részletesen elmeséli nekünk Audrey Hepburn éveit a holland ellenállásban.","shortLead":"Nem gondolta volta, hogy az őzikeszemű, bájos és egyben fenséges jelenség, Audrey Hepburn holland partizán volt, igaz...","id":"20181115_Igy_kuzdott_a_tini_Audrey_Hepburn_a_nacik_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68816702-d9e6-4099-ab0e-4c060eabb793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88564b-a2a6-4600-849d-491eed9b3767","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Igy_kuzdott_a_tini_Audrey_Hepburn_a_nacik_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 10:21","title":"Így küzdött a tini Audrey Hepburn a nácik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]