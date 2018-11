Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával ez azonban nem lehet probléma, a dzseki ugyanis felfújható nyakpárnával és szemellenzővel is rendelkezik, így semmi nem zavarhajta a pihenést.

Azok, akik gyakran utaznak, pontosan tudják, mennyi felkészülést igényel egy-egy út. Szükség van egy kényelmes nyakpárnára, és egy meleg, de lehetőleg vízhatlan kabátra is, hiszen sosem tudhatjuk előre, mi vár ránk néhány (de akár száz) kilométerrel arrébb.

Igen ám, de ennyi mindent nehéz elpakolni, sokszor pedig a reptéren vagy a vasútállomáson vesszük észre, hogy valami otthon maradt. Ezt hivatott egyszerűsíteni, illetve orvosolni az Airogo nevű cég Pilloon Jacketje, amely egy különleges, több funkciójú kabát.

A dzseki felső része két dologra is alkalmas: egyrészt egy szemellenzővel rendelkező sisakot formálhatunk belőle, amellyel kiszűrhetjük a külvilág zajait, fényeit, másrészt a nyakrészbe varrt és felfújható párnával kényelmesebbé is tehetjük utazás közbeni pihenésünket.

Az Airogo kabátja elsősorban tehát a hosszú utak során tehet jó szolgálatot, de a készítők természetesen más hasznos tulajdonságokkal is ellátták. A ruha teljesen vízálló, és hideg időben is kiváló öltözék. Emellett nagyobb és a hagyományosnál biztonságosabb zsebekkel is rendelkezik, hogy szunyókálás közben véletlenül se tudják kizsebelni tulajdonosát.

© Kickstarter / Airogo

A Pilloon Jacketre a Kickstarteren várják az előrendeléseket. Mivel a pénzgyűjtő kampány nagyon jól áll, így több mint valószínű, hogy a gyártás is elkezdődhet majd. Egyetlen darabért – szállítással együtt – 126+15 dollárt, vagyis kb. 39 ezer forintot kérnek, ebből a verzióból azonban már csak néhány darab van. A szállítást jövő februárra ígérik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.