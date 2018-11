Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyes elektronikai eszközök internetre csatlakoznak, így pedig adatokat továbbítanak. Ezért, illetve a közelgő ünnepi szezon miatt szedte listába az elmúlt időszak népszerű kütyüjeit a Mozilla, hogy kiderítse, mik azok, amikkel jobb vigyázni. ","shortLead":"A legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyes elektronikai eszközök internetre csatlakoznak, így pedig adatokat...","id":"20181119_karacsonyi_ajandek_otlet_playstation_4_xbox_one_amazon_kindle_apple_watch_apple_airpods_tablagep_ebook_olvaso_adatgyujtes_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d7f547-c305-4e50-a526-3c391e0fd9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_karacsonyi_ajandek_otlet_playstation_4_xbox_one_amazon_kindle_apple_watch_apple_airpods_tablagep_ebook_olvaso_adatgyujtes_adatvedelem","timestamp":"2018. november. 19. 15:03","title":"Valamilyen kütyüt venne karácsonyra? Várjon még, a Mozilla megnézte, melyiket nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5960f713-2a9b-4234-b544-c4b74ab43888","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Japánban külön szó van arra, ha valaki a munkába hal bele. Itthon szavunk ugyan még nincs rá, de az már bizonyított, hogy a stresszes munka akár komoly betegségeket is okozhat.","shortLead":"Japánban külön szó van arra, ha valaki a munkába hal bele. Itthon szavunk ugyan még nincs rá, de az már bizonyított...","id":"remotivextra_20170130_Ezt_a_7_jelet_vegye_komolyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5960f713-2a9b-4234-b544-c4b74ab43888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15652bdf-a4e8-4b79-933f-ba82092a4555","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20170130_Ezt_a_7_jelet_vegye_komolyan","timestamp":"2018. november. 19. 07:32","title":"Állandó feszültség, ami már-már természetesnek hat: így ismerjük fel a krónikus stressz jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","shortLead":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","id":"20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d3fefe-4de0-4639-97c7-513a98492a33","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","timestamp":"2018. november. 19. 09:55","title":"Videó: Lebontotta a tengerre néző erkélyeket a hullám Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c3828-2f4b-472f-8c9d-cd48e3733284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","timestamp":"2018. november. 19. 18:53","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","id":"20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22f84a-60db-4ba8-a483-4a9f37501f0a","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","timestamp":"2018. november. 19. 10:54","title":"Gyönyörű hólepel fedte be a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b709f5-118a-4086-aa31-ce8e69d06f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK pénzt gyűjt, mert a szombati tűzben megsemmisültek a DK központi irodái, az MSZP szerint tárgyak megsemmisülhetnek, de közös ügyük nem.","shortLead":"A DK pénzt gyűjt, mert a szombati tűzben megsemmisültek a DK központi irodái, az MSZP szerint tárgyak...","id":"20181118_Gyurcsany_penzt_ker__az_MSZP_befogadja_a_hajlektalanna_valt_DKsokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b709f5-118a-4086-aa31-ce8e69d06f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e14ea-f423-497f-a574-4ac66fe4fbcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Gyurcsany_penzt_ker__az_MSZP_befogadja_a_hajlektalanna_valt_DKsokat","timestamp":"2018. november. 18. 10:05","title":"Gyurcsány pénzt kér a tűzeset után - az MSZP befogadja a hajléktalanná vált DK-sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]