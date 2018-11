Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus–Konzum–csoport részéről több nemzetközi befektetési szolgáltatóval tartják a kapcsolatot.","shortLead":"Az Opus–Konzum–csoport részéről több nemzetközi befektetési szolgáltatóval tartják a kapcsolatot.","id":"20181119_Nemzetkozi_piacra_lep_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bb25e8-98d4-4875-87e0-96b5100e8871","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Nemzetkozi_piacra_lep_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. november. 19. 10:19","title":"Nemzetközi piacra lép Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","shortLead":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","id":"20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33442d-643a-4029-b3c4-e5fec33288c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","timestamp":"2018. november. 18. 10:36","title":"Rejtett videó buktatta le a kínai luxushotelek dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell adózni a munkahelyi telefonálás után, mi történik akkor, ha az internetet magáncélú telefonálásra is használja a munkavállaló? Csorbul-e az internet utáni adólevonás joga? Ezt nézte át most az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni a munkahelyi telefonálás után, mi történik akkor, ha az internetet magáncélú telefonálásra is...","id":"20181119_Maganugyeket_intez_a_dolgozo_ceges_netrol_Erre_erdemes_figyelni_hogy_ne_legyen_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760bad6a-0541-46ce-953d-710ad2de3baf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181119_Maganugyeket_intez_a_dolgozo_ceges_netrol_Erre_erdemes_figyelni_hogy_ne_legyen_baj","timestamp":"2018. november. 19. 10:32","title":"Magánügyeket intéz a dolgozó céges netről? Erre érdemes figyelni, hogy ne legyen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","shortLead":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","id":"20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361d0f02-482b-49ea-b0bf-a2da04192d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","timestamp":"2018. november. 19. 05:59","title":"Egyetlen előadásra visszatérhet Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új gazdájára vár.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új...","id":"20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5365bf-1722-423e-8d94-a798dd2e4ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. november. 18. 06:41","title":"Szinte még bejáratósan új ez a 28 éves budapesti Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","shortLead":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","id":"20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3f813-a10e-48e7-b8f4-704b60da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 11:05","title":"A Veszprém győzelme olyan, \"mint egy nagy tábla csoki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökség szerint aki nem így tesz, a korrupció és a megfélemlítés rendszerét tartja fenn.","shortLead":"Az elnökség szerint aki nem így tesz, a korrupció és a megfélemlítés rendszerét tartja fenn.","id":"20181118_Osszefogast_hirdetett_MarkiZay_ellenzeki_mozgalma_a_2019es_onkormanyzati_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2654cd4-01a3-4957-bf6d-8fba1a528a42","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Osszefogast_hirdetett_MarkiZay_ellenzeki_mozgalma_a_2019es_onkormanyzati_valasztasra","timestamp":"2018. november. 18. 15:33","title":"Összefogást hirdetett Márki-Zay ellenzéki mozgalma a 2019-es önkormányzati választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]