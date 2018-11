Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján elutasítja a volt macedón miniszterelnök menedékkérelmét.","shortLead":"A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján...","id":"20181119_Bekerettek_a_szkopjei_magyar_nagykovetet_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38af67d-019c-44ea-a5f3-95c129b8f965","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Bekerettek_a_szkopjei_magyar_nagykovetet_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 19. 18:42","title":"Bekérették a szkopjei magyar nagykövetet a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul fizet is. Korábban végrehajtást kértek ellene, ezért „enyhült meg.”","shortLead":"Ráadásul fizet is. Korábban végrehajtást kértek ellene, ezért „enyhült meg.”","id":"20181119_Nemeth_Szilard_hajlando_bocsanatot_kerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd89f71b-557a-43e4-b507-88974f3d16bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Nemeth_Szilard_hajlando_bocsanatot_kerni","timestamp":"2018. november. 19. 16:53","title":"Németh Szilárd hajlandó bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni...","id":"20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fdd9d9-e4b0-46c7-9c82-00f7723390f9","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","timestamp":"2018. november. 18. 20:14","title":"Dzsudzsák most már Rossinál is kezdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9535153-3cdd-4e04-b04f-8846be0064c1","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Manapság egyre többen veszik igénybe professzionális tudással bíró, akár egy adott problémacsoportra specializálódott coach-ok támogatását. Sokaknál azonban ez a lehetőség még mindig nem adott a változáshoz szükséges elszánás, idő vagy pénz híján, esetleg valamilyen téves előítélet miatt. Számukra ajánl ingyenes, így mindenki számára elérhető segítséget az egyik legrégebbi coachinggal foglalkozó cég - ami akár az első lépés is lehet a megoldás felé. Sőt, az első 15 jelentkezőnek még saját coach-ot is biztosítanak.","shortLead":"Manapság egyre többen veszik igénybe professzionális tudással bíró, akár egy adott problémacsoportra specializálódott...","id":"20181119_jobline_Mindenkinek_elerheto_coaching_merjunk_nyomni_egy_RESTARTot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9535153-3cdd-4e04-b04f-8846be0064c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131adb76-2945-4f62-9bc3-699f03164140","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181119_jobline_Mindenkinek_elerheto_coaching_merjunk_nyomni_egy_RESTARTot","timestamp":"2018. november. 19. 15:50","title":"Mindenkinek elérhető coaching: merjünk nyomni egy RESTART-ot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","shortLead":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","id":"20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eae261-32ca-46ac-8502-9ab053748ac5","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","timestamp":"2018. november. 19. 08:50","title":"Új madárfaj érkezett Magyarországra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső. Egyelőre az élő sporteseményeknél tesztelik a funkciót, de ha bejön, szélesebb körben is elterjedhet.","shortLead":"Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső...","id":"20181119_google_kereses_talalatok_komment_hozzaszolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096cd0c6-6c68-4646-913c-e96425fb04f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_google_kereses_talalatok_komment_hozzaszolas","timestamp":"2018. november. 19. 09:33","title":"Gyakrabban kereshet majd a Google-ön, ha ezt az új funkciót bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","shortLead":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","id":"20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a9fed-b91e-469c-a5a3-52fcb38bb570","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","timestamp":"2018. november. 20. 08:45","title":"Ez az egyik legerősebb kép az első világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000ed481-4239-438b-9fc1-7a3222f52f26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.","shortLead":"Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.","id":"20181120_ford_talalmany_lidar_visszapillanto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000ed481-4239-438b-9fc1-7a3222f52f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20deb93-5e96-4df1-aaa0-9e26337d2de2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_ford_talalmany_lidar_visszapillanto","timestamp":"2018. november. 20. 12:20","title":"A Ford a visszapillantóra bízná, hogy előre is nézzen az önvezető rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]