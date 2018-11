Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd5228e-de7c-4be5-8e04-966cbaddcc79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régészek szerint a Léda és a hattyú elnevezésű kép egy gazdag kereskedő otthonának hálószobáját díszíthette. ","shortLead":"A régészek szerint a Léda és a hattyú elnevezésű kép egy gazdag kereskedő otthonának hálószobáját díszíthette. ","id":"20181119_Okori_erotikus_falfestmenyt_fedeztek_fel_Pompejiben__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd5228e-de7c-4be5-8e04-966cbaddcc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134a5e63-763f-4316-97ef-ce60dcf41c79","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Okori_erotikus_falfestmenyt_fedeztek_fel_Pompejiben__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 20:42","title":"Ókori erotikus falfestményt fedeztek fel Pompejiben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire borult lesz az ég és kora délutánig többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék; eső, havas eső, hó egyaránt hullhat. ","shortLead":"Többnyire borult lesz az ég és kora délutánig többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék; eső, havas eső, hó...","id":"20181119_ma_mindenhova_megerkezhet_az_elso_ho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5cd9e8-24ac-4e49-9555-11ec1fc2f42a","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_ma_mindenhova_megerkezhet_az_elso_ho","timestamp":"2018. november. 19. 05:09","title":"Ma mindenhová megérkezhet az első hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs politikai szál, de mégis politikai ügyként emlegeti a Fidesz.","shortLead":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs...","id":"20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8d66-2609-459f-9d84-c07e6abd5a57","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","timestamp":"2018. november. 20. 11:40","title":"Elítélték a Szeviép volt vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Károkról egyelőre nem tudni.","shortLead":"Károkról egyelőre nem tudni.","id":"20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0779adc-ef34-4100-9912-5f67d37c1424","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 19:32","title":"Földrengés volt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fél ország kíváncsi most, vajon miről hallgathatták meg a hozzánk menekült volt macedón kormányfőt, Nikola Gruevszkit. A Helsinki Bizottság eljátszott a gondolattal.","shortLead":"Egy fél ország kíváncsi most, vajon miről hallgathatták meg a hozzánk menekült volt macedón kormányfőt, Nikola...","id":"20181119_Miket_kerdezhettek_Gruevszkitol_A_Helsenki_Bizottsag_megprobalta_rekonstrualni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac3f8ea-f66c-403d-bcf2-feb294f28db8","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Miket_kerdezhettek_Gruevszkitol_A_Helsenki_Bizottsag_megprobalta_rekonstrualni","timestamp":"2018. november. 19. 18:21","title":"Miket kérdezhettek Gruevszkitől? A Helsinki Bizottság megpróbálta rekonstruálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d128475a-3fdf-4691-a66a-580824450ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Mértékegységrendszert, amelynek alapegységei ezentúl természeti/technikai állandókhoz lesznek kötve, ez biztosítja, hogy a 2019. május 20-ától érvényes új mértékegységrendszer hosszú távon stabil és konzisztens lesz.","shortLead":"A Nemzetközi Mértékegységrendszert, amelynek alapegységei ezentúl természeti/technikai állandókhoz lesznek kötve...","id":"20181119_si_mertekegysegrendszer_atalakitasa_1_kg_egy_masodperc_meghatarozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d128475a-3fdf-4691-a66a-580824450ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61af2142-7920-4bf2-9f44-fe000400612a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_si_mertekegysegrendszer_atalakitasa_1_kg_egy_masodperc_meghatarozasa","timestamp":"2018. november. 19. 00:03","title":"2019-től máshogy mérjük a kilogrammot, most a másodperc átalakítása következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében, írja a kormányközeli Magyar Idők keddi számában.","shortLead":"Megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében, írja a kormányközeli Magyar Idők keddi...","id":"20181120_Bevandorlasi_hivatal_megvan_a_dontes_Gruevszki_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10d782-f3e8-4c03-b972-895ea978c82a","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Bevandorlasi_hivatal_megvan_a_dontes_Gruevszki_ugyeben","timestamp":"2018. november. 20. 09:05","title":"Magyar Idők: Megvan a döntés Gruevszki ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]