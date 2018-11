Aki veszítette már el az androidos mobilját – akár csak úgy, hogy nem találta meg azt néhány órán keresztül –, az valószínűleg ismeri a Google Készülékkereső (Find My Device) nevű alkalmazását, vagy a vonatkozó netes szolgáltatását. A lényege, hogy ha eltűnik a készülék, akkor a segítségével a Google Térképen megnézhetjük a(z utolsó ismert) pozícióját. Most ezt fejlesztette tovább a Google.

Arra eddig is volt lehetőség, hogy egy épületen belül is megmutassa nekünk a Google, hol van a készülékünk ez azonban csak azoknál az épületeknél működött, amelynek a tervrajzát a Google Térkép is látta, illetve a belső terét is sikerült feltérképezni. Ilyenek például a stadionok, repülőterek, kórházak.

Az Ars Technika beszámolója szerint a Google most egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár egy otthonunkban elveszett készülékről is pontos pozíciót kapjunk. Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja a 802.11mc wifi-szabványt (Wi-Fi Round Trip Time (RTT)), amely lehetővé teszi, hogy tűpontosan mutassa nekünk a rendszer, hol van a lakáson belül az androidos eszközünk.

Ehhez az kell, hogy egy olyan routerünk legyen, ami szintén Wi-Fi RTT-kmpatibilis, ilyet azonban a hétköznapi felhasználók egyelőre nem tudnak venni. A Google azt ígérte, az év végéig a saját mesh routerei már támogatni fogják a funkció használatát.

