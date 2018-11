Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több millió dolláros veszteségre számíthatnak, de közben meg mintha nem nagyon tudnák, hogy mit is csináljanak.","shortLead":"Több millió dolláros veszteségre számíthatnak, de közben meg mintha nem nagyon tudnák, hogy mit is csináljanak.","id":"20181122_Sehogy_sem_tud_kijonni_a_Dolce__Gabbana_a_rasszista_reklamja_okozta_botranybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe59039-0e84-4a6b-871b-078d3a5cd27a","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Sehogy_sem_tud_kijonni_a_Dolce__Gabbana_a_rasszista_reklamja_okozta_botranybol","timestamp":"2018. november. 22. 12:29","title":"Sehogy sem tud kijönni a Dolce & Gabbana a rasszista reklámja okozta botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c591edd-fd24-4ee5-93c1-8f1e8b4f2d2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"November 23-án indul a roham az interneten és a boltokban az akciós karácsonyi ajándékokért. Összeszedtük, hogy mit tehet abban az esetben, ha elfogy az akciós tévé, ha nincs garancia és jótállás, illetve ha a kereskedők fiktív árakkal csábítják.","shortLead":"November 23-án indul a roham az interneten és a boltokban az akciós karácsonyi ajándékokért. Összeszedtük, hogy mit...","id":"20181122_Negy_jotanacs_fekete_pentekre_igy_kerulje_el_a_vasarlokat_fenyegeto_csapdakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c591edd-fd24-4ee5-93c1-8f1e8b4f2d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24b7400-8e72-4a75-a89a-d6f040dba230","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Negy_jotanacs_fekete_pentekre_igy_kerulje_el_a_vasarlokat_fenyegeto_csapdakat","timestamp":"2018. november. 22. 15:40","title":"Négy jótanács fekete péntekre, így kerülje el a vásárlókat fenyegető csapdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősségre hívta fel a figyelmet a csütörtökön megjelent HVG.","shortLead":"Különös kettősségre hívta fel a figyelmet a csütörtökön megjelent HVG.","id":"20181122_Kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb19fb6-ed9d-4e6b-affb-3b3141e2f24b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. november. 22. 11:56","title":"Külpolitikai szimpátiák: orosz–magyar két jó barát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","shortLead":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","id":"20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cdd6cd-d711-49d7-9bc5-8b0011dd9a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","timestamp":"2018. november. 22. 08:16","title":"Habony körének segítségével kapott magyar papírokat a szír diktátor pénzembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évről évre megvizsgálják.","shortLead":"Évről évre megvizsgálják.","id":"20181121_Pisai_ferde_torony_mentoakcio_egyenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ba6fa9-210f-44e1-9cc3-4c161b0f8d6b","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Pisai_ferde_torony_mentoakcio_egyenes","timestamp":"2018. november. 21. 13:45","title":"Négy centiméterrel egyenesebb lett a pisai ferde torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen alkalmazott, aki kéthetente ír beszámolót tapasztalatairól a Guardianbe.","shortLead":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen...","id":"20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302bee4-b0c7-41a8-987b-b20a28a2bd37","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","timestamp":"2018. november. 22. 13:57","title":"„Egyszer használatosak vagyunk” – kifakadt a világ leggazdagabb emberének alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]