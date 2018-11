Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.

Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly nevű projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. A hírek szerint az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.

Eleinte csak a sajtóból lehetett értesülni arról, hogy a Google olyan keresőt készít Kínának, amely egyszerűen figyelmen kívül hagyja a problémás híreket, képeket, videókat, egyszóval: mindent. A projekt létezéséről egy ideje már tudni, egy panelbeszélgetés alkalmával pedig a Google-főnök Sundar Pichai is megerősítette: tényleg ilyesmin dolgoznak.

© AFP / Jaap Arriens

A fejlesztést már korábban sem szívlelték egyes Google-alkalmazottak, akik nyílt levélben mentek nekik a cégnek. Állítólag több száz dolgozó küldött levelet a vezetésnek, hogy ezzel tiltakozzon a cenzúrázott keresőmotor elindítása ellen. Közben pedig újabb, ám sokkal nagyobb összefogás is kezdetét vette: több városban is tüntettek a Dragonfly miatt.

A The Intercept azt írja, a demonstrációkra november 27-én, vagyis kedden került sor, a Google amerikai, angol, ausztrál, kanadai, német, hong-kongi, holland és spanyol irodáinak munkatársai vonultak az utcákra. A tiltakozókhoz és akciójukhoz a jogvédőszervezet, az Amnesty International is csatlakozott, akik egy videót is készítettek, hogy felhívják rá a figyelmet: a cenzúrázott kereső fejlesztése komoly probléma, a Google-nek pedig le kell állítani a munkálatokat, mielőtt túl késő lenne.

A Google-vezér Sundar Pichai korábban egyébként megvédte a projektet: szerinte ugyanis a cégnek az a dolga, hogy "tájékoztassa az embereket, ugyanakkor mindezt úgy kell megtennie, hogy betartják az országok törvényeit".

