Komoly port kavart augusztus elején az a kiszivárgott információ, amely szerint a Google vissza akar térni Kínába. A beszámolók szerint a cég egy erősen cenzúrázott keresőt épít a távol-keleti ország rezsimjének, amiről menet közben kiderült, sokkal durvább dolgokra képes, mint azt elsőre gondolták. A Google sokáig hallgatott a dologról, a belső információk szerint viszont a dolgozókat megpróbálták "elhallgattatni".

A csöndet szeptember végén törte meg a Google, amikor az amerikai szenátus Kereskedelmi, Energiaügyi és Szállítási Bizottsága előtt, Keith Enright, a cég adatvédelmért felelős igazgatója elmondta: valóban létezik egy Dragonfly nevű projekt (ezen a néven lehetett eddig hallani a centúrázott keresőről), azonban azt állította, fogalma sincs, mit takar a név. Most kiderült: pontosan azt, amiről eddig a pletykák szóltak.

A hírt nem akárki erősítette meg: a Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen nyilvánosan is elismerte, 2017 óta építik a cenzúrázott keresőt Kínának. A fejlesztések pedig "nagyon jól haladnak" – számolt be róla az Engadget.

Sungar Pichai, a Google vezetője © prospectmagazine.co.uk

Pichai szerint mostanra képesek a lekérések 99 százalékát teljesíteni. A színpadon ugyanakkor megvédte a projektet – igaz, egy meglehetősen átlátszónak tűnő állítással. A Google vezetője szerint ugyanis a cégnek az a dolga, hogy "tájékoztassa az embereket, ugyanakkor mindezt úgy kell megtennie, hogy betartják az országok törvényeit". Márpedig ez erősen úgy hangzik, mintha a felelősséget akarná elkenni a cenzúrázott kereső építésében.

Pichai szerint ugyanakkor jelenleg sok olyan terület van, amiben a Google jobban képes információval ellátni a kínai felhasználókat, mint ami jelenleg a rendelkezésükre áll. Példának a rák kezelését hozta fel, amiben szerinte a Google pontosan és megbízhatóbb információkat képes adni a felhasználóknak.

A Google vezére szerint átgonolták a néhány évvel ezelőtti kivonulást Kínából, és úgy látják, rosszul döntöttek, mivel az ország "egy csodálatos és innovatív piac". "Meg akartuk érteni, milyen lenne Kínában jelen lenni, ezért is építettük eddig így a keresőt" – mondta Pichai a beszámoló szerint. A teljes beszélgetést itt lehet megnézni:

A Google-vezér ezek alapján úgy tűnik, kiáll a cenzúrázott keresőmotor mellett még úgy is, hogy a dolgozók a projekt ellen fordultak. Arról nem beszélt, mikor indulhat el a kereső, de az augsztusban kiszivárgott információk szerint 6-9 hónapra lehetnek ettől.

Pichai projekt melletti kiállása azt is jelenti, valószínűleg nehéz idők elé néz a Google. Miután a tiltakozás láthatólag nem jött be, a dolgozók egy része felállhat és eljöhet a Google-től, ami egy bizonyos számú felmondás után már más projektekt is megakaszthat. Arról nem is beszélve, hogy a keresőhöz valószínűleg az amerikai hatóságoknak is lesz egy-két szavuk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.