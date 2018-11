Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában. Kiderült, itt éppen fordított a helyzet, mint máshol a világban.","shortLead":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában...","id":"20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635ebd9-4406-493f-a7c3-3470eca71010","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","timestamp":"2018. november. 26. 11:03","title":"Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon.","shortLead":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program...","id":"20181126_tomb_raider_lara_croft_go_android_mobilos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229c9214-52de-4aff-a466-8e9854a38f13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_tomb_raider_lara_croft_go_android_mobilos_jatek","timestamp":"2018. november. 26. 18:03","title":"Siessen, most csak 359 forintba kerül egy díjnyertes Tomb Raider játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f28071-2ce3-44f7-b37c-bd59c8b68938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-koreai elnök megmutatta az első fotókat a kiskutyákról, amiknek anyját Észak-Koreából kapták békeajándékként.","shortLead":"A dél-koreai elnök megmutatta az első fotókat a kiskutyákról, amiknek anyját Észak-Koreából kapták békeajándékként.","id":"20181126_Ezek_a_cuki_kiskutyak_vajon_mennyit_tesznek_a_ket_Korea_kozti_bekeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f28071-2ce3-44f7-b37c-bd59c8b68938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f1e554-e77e-4210-9b84-30d701b4e1a2","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ezek_a_cuki_kiskutyak_vajon_mennyit_tesznek_a_ket_Korea_kozti_bekeert","timestamp":"2018. november. 26. 10:21","title":"Ezek a cuki kiskutyák vajon mennyit tesznek a két Korea közti békéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d97a98-37e1-4e83-a4fa-8c9f3268df6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 25+1 garnitúrát mértek össze.","shortLead":"Idén 25+1 garnitúrát mértek össze.","id":"20181128_tl_gumi_abroncs_teszt_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d97a98-37e1-4e83-a4fa-8c9f3268df6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0fa58d-b7d9-4290-8abd-a7db784d29b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_tl_gumi_abroncs_teszt_2018","timestamp":"2018. november. 28. 09:21","title":"Aki még nem váltott - Érdemes megnézni az idei magyar téligumi-teszt eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete már a megújult Messengert használják a facebookozók, ám a jelek szerint nem az volt a végső változat: időközben kijött egy újabb verzió, ami nem kevés kellemetlenséget is hozott.","shortLead":"Néhány hete már a megújult Messengert használják a facebookozók, ám a jelek szerint nem az volt a végső változat...","id":"20181126_facebook_messenger_dizajn_kullem_uj_messenger_funkciok_uzenetiras_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cff077-de35-4635-90b4-412c53b57574","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_facebook_messenger_dizajn_kullem_uj_messenger_funkciok_uzenetiras_a_facebookon","timestamp":"2018. november. 26. 16:03","title":"Megint változott a Messenger, és könnyen lehet, hogy ez az őrületbe kergeti majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem lesz olyan részlet, ami ne derülne ki a Samsung jövőre érkező csúcsmobiljáról.","shortLead":"Lassan nem lesz olyan részlet, ami ne derülne ki a Samsung jövőre érkező csúcsmobiljáról.","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738f37b0-70d7-43c8-8915-ddbe99e12f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_okostelefon_android","timestamp":"2018. november. 27. 10:33","title":"Négyféle Galaxy S10 készül – újabb információk szivárogtak ki a Samsung csúcsmobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]