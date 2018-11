Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","shortLead":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","id":"20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bef159-63bf-40a6-9197-b9c208adc42f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","timestamp":"2018. november. 28. 20:13","title":"Beázik a szombathelyi kórház sürgősségi épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6acce0f-716b-4955-9e35-0b743cd58bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2K és a Firaxis Games ma bejelentette, hogy a Civilization VI második kiegészítője kilenc új vezérének egyike Mátyás király. 