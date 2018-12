Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ leggazdagabb embereit gyűjti össze.","shortLead":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ...","id":"20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebf44f-db1f-4f4a-900e-57ba24981cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","timestamp":"2018. december. 04. 11:11","title":"„Aki a sivatagban is el tudta adni a homokot” – elhunyt Belgium leggazdagabb üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e60cc84-d2a3-4d5f-b159-47a1e06bcafb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott az Nvidia ígéretes teljesítményű és kicsit sem olcsó GPU-ja, a vadonatúj Titan RTX.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott az Nvidia ígéretes teljesítményű és kicsit sem olcsó GPU-ja, a vadonatúj Titan RTX.","id":"20181205_nvidia_titan_rtx_videokartya_gpu_24_gb_ram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e60cc84-d2a3-4d5f-b159-47a1e06bcafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736bd699-c0d0-4150-8c30-fed9725743cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nvidia_titan_rtx_videokartya_gpu_24_gb_ram","timestamp":"2018. december. 05. 16:13","title":"Megjött az Nvidia szörnyetege: 24 GB RAM van az új videokártyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén csak laboratóriumok, hangárok és egy krematórium található. ","shortLead":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén...","id":"20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6e6f30-a991-431c-957e-5241b1141657","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","timestamp":"2018. december. 04. 16:01","title":"Egy szigetre száműzné Dánia a nemkívánatos migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert képregényt olvasni jó.","shortLead":"Mert képregényt olvasni jó.","id":"20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d3644-ff30-4ce2-8b6c-cdec946fb532","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 07:36","title":"Ilyen még nem volt: képregénykönyvtár nyílik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","shortLead":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","id":"20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01daa01-484d-4d73-84e8-1ce944e4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","timestamp":"2018. december. 05. 10:39","title":"Rokkantnyugdíjasok kárpótlása: az Emmi még csak az Ab-döntést olvasgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci Sirin Labs mobilja az első, amelyik kereskedelmi forgalomba kerül.","shortLead":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci...","id":"20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d995036-1945-4c73-9044-b4c7382c8b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","timestamp":"2018. december. 04. 15:03","title":"Már árulják a világ első blockchain mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]