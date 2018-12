Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is az Orbán-rezsimről. A levelet valaki kiszivárogtatta a Külügyminisztériumnak, ahonnan értesítették a Párizsi Magyar Intézetet. Az intézet vezetője szerint nem Spiró György darabjával van a bajuk, hanem azzal, hogy a rendező politikai demonstrációra használta volna föl az egyébként a kormány támogatásával készült előadást. ","shortLead":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is...","id":"20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9916bd-f965-47eb-be9c-97cc814fcc07","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","timestamp":"2018. december. 06. 15:10","title":"Egy orbanisztánozó levél miatt törölték Spiró György előadását a Párizsi Magyar Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","shortLead":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","id":"20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c3178-97d3-4e86-9703-291f014dad24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","timestamp":"2018. december. 05. 21:13","title":"Termeszthetünk-e majd paradicsomot a Holdon vagy a Marson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogalkotási törvény november végi módosítását küldte vissza megfontolásra az államfő, de nem annak a bírók függetlenségével kapcsolatos része miatt. ","shortLead":"A jogalkotási törvény november végi módosítását küldte vissza megfontolásra az államfő, de nem annak a bírók...","id":"20181207_Ader_visszakuldott_egy_torvenyt_amely_a_birok_fuggetlensegevel_kapcsolatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874c6811-c7f0-46ca-985b-d6c3faa7dc96","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Ader_visszakuldott_egy_torvenyt_amely_a_birok_fuggetlensegevel_kapcsolatos","timestamp":"2018. december. 07. 15:43","title":"Áder visszaküldött egy törvényt, de csak egy jogi probléma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is mutatja, milyen előkelő vendégként fogadják a Budapestről száműzött egyetemet – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is...","id":"20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820f52c-fee3-4d49-b052-96a1791c9254","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","timestamp":"2018. december. 06. 15:31","title":"CEU-költözés: Orbán az egyetlen nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20181207_Nem_lehet_majd_elerni_az_Ugyfelkaput_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf264eb-43eb-45fa-adc3-948e9f49bd33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nem_lehet_majd_elerni_az_Ugyfelkaput_szombaton","timestamp":"2018. december. 07. 15:36","title":"Nem lehet majd elérni az Ügyfélkaput szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","shortLead":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","id":"20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52542287-3f3a-44a6-abfc-288e1b994130","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. december. 05. 21:08","title":"Határozottabban lépne fel az álhírekkel szemben az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak pénzhez, rengeteg tapasztalathoz is hozzájutott az Epic Games, amikor a Fortnite androidos verzióját a Play Áruház helyett saját weboldalukon kezdték terjeszteni. Most itt a bejelentés: megcsinálták a maguk szoftverboltját.","shortLead":"Nem csak pénzhez, rengeteg tapasztalathoz is hozzájutott az Epic Games, amikor a Fortnite androidos verzióját a Play...","id":"20181207_epic_games_store_fortnite_battle_royale_android_steam_google_play_aruhaz_alkalmazasbolt_szoftveraruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0eff01-f772-4bd9-bc05-c609d3f6aa2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_epic_games_store_fortnite_battle_royale_android_steam_google_play_aruhaz_alkalmazasbolt_szoftveraruhaz","timestamp":"2018. december. 07. 17:03","title":"Nekimegy a Play áruháznak a Fortnite fejlesztője, azt mondja, van egy jobb ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","shortLead":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","id":"20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7895a6-08a4-404d-8f64-dc75815131cf","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. december. 07. 15:32","title":"Neonáci csoport buzdít Harry herceg megölésére, mert elvette Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]