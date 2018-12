Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eszébe jutott egy ötlet, amit megírna, ehhez azonban időre van szüksége.","shortLead":"Eszébe jutott egy ötlet, amit megírna, ehhez azonban időre van szüksége.","id":"20181207_Nem_vonulok_vissza_nem_vett_meg_a_Lorinc__uj_konyvet_ir_Bodocs_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9f1f3-383e-466e-9a24-aea3fa679b64","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Nem_vonulok_vissza_nem_vett_meg_a_Lorinc__uj_konyvet_ir_Bodocs_Tibor","timestamp":"2018. december. 07. 11:03","title":"\"Nem vonulok vissza, nem vett meg a Lőrinc\" – új könyvet ír Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d9ff1-497a-4eaf-8f80-e316cf02bfc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 56A, az 59-es és a 61-es villamos megosztva közlekedik, az utasoknak át kell szállniuk.","shortLead":"Az 56A, az 59-es és a 61-es villamos megosztva közlekedik, az utasoknak át kell szállniuk.","id":"20181206_Kisiklott_egy_villamos_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48d9ff1-497a-4eaf-8f80-e316cf02bfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b462b75d-0e98-4f9f-a8f9-eff726fdbc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kisiklott_egy_villamos_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. december. 06. 21:49","title":"Kisiklott egy villamos a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Palik_Laszlo_visszater__a_TV2n_fog_musort_vezetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b0d66-5c57-4752-9707-42e01ccd1a6b","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Palik_Laszlo_visszater__a_TV2n_fog_musort_vezetni","timestamp":"2018. december. 06. 11:33","title":"Palik László visszatér – a TV2-n fog műsort vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","shortLead":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","id":"20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb609cb5-b04b-487f-9e0f-ee337c6d2b0c","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","timestamp":"2018. december. 07. 13:29","title":"Majdnem kipusztult, de most újra szabadon élhet ez a kis erszényesnyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését célzó pályázatok” előkészítésére, illetve a fővárosi agglomeráció fejlesztésére – derül ki egy kormányhatározatból.","shortLead":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését...","id":"20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e54c90-c19e-4e71-8e63-24c96e5f210b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","timestamp":"2018. december. 06. 16:56","title":"Nagy időmágus a kormány, 2020-ból szerzett pénzt sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen a gyöngyöző italok kategóriájában. ","shortLead":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen...","id":"20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b855bac-d446-4a9c-bad7-1c3b629d262e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Meghökkentő területen nyernek a britek a klímaváltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították a tartózkodási engedélyét, mert azt gondolta a mindenkori kormány: ezzel használ a hazai gazdaságnak. ","shortLead":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították...","id":"20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fc11-92d9-4b0f-a852-db99d0b97531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Pofon Putyin oligarcháinak, London felfüggeszti a szupergazdagok importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c58d88-048a-48b6-846b-d0538a43f80a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis-Benedek József szerint a NATO lépni fog Oroszország ellen.","shortLead":"Kis-Benedek József szerint a NATO lépni fog Oroszország ellen.","id":"20181206_Egy_magyar_szakerto_szerint_haboru_lehet_az_oroszamerikai_konfliktusbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c58d88-048a-48b6-846b-d0538a43f80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e19515-be76-4462-9f66-ade1796ac728","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egy_magyar_szakerto_szerint_haboru_lehet_az_oroszamerikai_konfliktusbol","timestamp":"2018. december. 06. 08:55","title":"Egy magyar szakértő szerint háború lehet az orosz-amerikai konfliktusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]