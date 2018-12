Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz. Mivel a cég több gyártót is ellát képernyőkkel, így a mobilokban már bizonyított kijelzőtechnológia több márka laptopjaiban is megjelenhet.

Már gyártja is a 4K OLED kijelzőket a Samsung Display ugyanabban a gyárban (Samsung A2), ahol az okostelefonok OLED kijelzői is készülnek – írja a MyDrivers. Az első, ilyen megjelenítővel szerelt notebookot pedig valószínűleg a jövő januári Las Vegas-i CES-en mutatja majd be a Samsung. A panelek 13,3”-es, 14”-es és 15,6”-es nagyságban készülnek. A dél-koreai gyártó már tárgyal a HP-vel, a Dell-lel és a Lenovóval is, ugyanis ezek a cégek is azt tervezik, hogy 4K OLED kijelzős notebookokkal lépnek majd piacra.

Az OLED technológiának több előnye is van az LCD-vel szemben. Például nincsen szükség külön megvilágításra, így élénkebb színek és jobb kontraszt mellett is kisebb a fogyasztás, nagyobb lehet a betekintési szög, és a panelek is vékonyabbak lehetnek. A szakértők szerint egyértelműen a 4K OLED kijelző a következő állomás a notebookok történetében, és a Samsung lehet az első, aki ilyen készüléket bemutat majd.

Az OLED kijelzők ugyan drágábbak az LCD-seknél, viszont lassan zárul az árolló. A Samsung 15,6”-es OLED panelje például 50-60 dollárral kerül többe az ugyanolyan nagyságú LCD panelnél. Mindenesetre várható, hogy a jövő évi prémium notebookokba már ilyen kijelzők lesznek, ami javíthatja ezen eszközök versenyképességét.

