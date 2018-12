Az utóbbi idők legnagyobb csúcstechnológiás kémkedéseként vált ismertté a Bloomberg októberi jelentése, melyben arról írtak: a kínai kormány több mint 30 amerikai óriáscég, köztük az Apple szervereihez szerzett hozzáférést az alaplapokra ragasztott, rizsszemnyi méretű mikrochipek segítségével. Az Apple cáfolta az értesülést, azonban a hírügynökség visszavágott: azt állították, a cég több alkalmazottjától származó információk alapján írták azt, amit.

A Bloomberg később újabb történettel színesítette a sztorit: egy újabb vállalatnál is hasonló "poloskát" találtak a kiberbiztonsági szakemberek, hogy hozzáférjenek egy ismert telekommunikációs cég hálózatának számítógépeihez. Mindezt egy manipulált ethernet-csatlakozó segítségével tehették meg.

A machinált alaplapokkal vádolt cég, a Supermicro kezdetektől tagadta a mikrochipek létezését, vizsgálatot is indított az ügyben. Az átvilágítással egy harmadik felet bízott meg a tajvani-amerikai alaplapgyártó, az audit pedig kimondta: nem találtak rosszindulatú, idegen chipeket az eszközökön vagy belsejükben. A vizsgálat a Supermicro állítása szerint nemcsak a hírbe hozott eszközökre, hanem újabb típusú alaplapokra is kiterjedt. Az ellenőrzés azt is kizárta, hogy a Supermicro maga ügyeskedett volna az alkatrészekkel.

A Bloomberg ezzel szemben továbbra is kitart állításai mellett. A hírügynökség októberi cikkében részletesen megírta, hogy a szokatlan chipeket először az Amazon ügyleteinél fedezték fel, amikor a vállalat akvirált egy startupot. A felvásárláskor biztonsági szempontból minden hozzájuk kerülő szoftvert és hardvert átvizsgáltattak. Ekkor tűnt fel nekik, hogy egyes alkatrészeken olyan komponensek is megtalálhatók, amelyeknek az eredeti tervek szerint nem lenne szabad. Az Amazon a cikk szerint értesítette is a hatóságokat az akkor már cégen belül is kémkedésként kezelt botrányról, aminek hatására az FBI is nyomozást indított.

Az apró lapkákra vonatkozó FBI-műveletet azonban az Apple és a Supermicro is kategorikusan cáfolta. Hogy a Bloomberg hazudott volna-e cikkében, még nem tudni, az is lehet, hogy csak félrevezették az újságírókat. Az ellentmondások ugyanakkor továbbra is érdekesek.

