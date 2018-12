A Mobielkopen hívta fel a figyelmet az USPTO (az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala) által nyilvánosságra hozott Samsung-szabadalomra, amelyik egy különleges okostelefont, pontosabban kijelzőt ír le.

Az úgynevezett Inifnity U kijelzőn a notch (szenzorsziget) helyett egy középen lévő, kis U alakú bevágás alatt kap helyet a szelfikamera. A szabadalomhoz csatolt vázlatokon látható, hogy az ujjlenyomat-olvasó alulra, a kijelző alá kerülne. Ez arra utal, hogy a Samsung a telefont a drága modellek közé pozícionálná, mivel például az Inifnity O kijelzős Galaxy A8s-en az ujjlenyomat-olvasó a készülék hátoldalára került.

© Mobielkopen

A telefonnak oldalt szinte nincs is kerete, és a felső és alsó él is igen vékony, azaz igazán nagy lehetne a kijelző-test arány. Az alsó él egyébként egy 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozót és egy C típusú USB portot is tartalmazna. A szabadalmat egyébként még 2017 szeptemberében nyújtotta be a Samsung.

A dél-koreai gyártó sokáig távol tartotta magát a notchtól, inkább megvárta, hogy szelídüljön meg kissé a szenzorsziget. Viszont immár három kamerarejtő megoldása is van, az Infinity O (itt a készülék bal oldalára kerül egy kis lyuk), a most említett Infinity U, illetve az Infinity V (ennél is középen van egy V alakú bevágás) – ez utóbbit egyelőre csak a saját konferenciáján mutatta be.

