Akik kutyát vagy macskát tartanak, jól tudják, hogy kedvenceik mennyire meg tudnak ijedni az év végi tűzijátékoktól, vagy a petárdázástól, hiszen attól is ugyanúgy félnek. Sőt: talán attól a legjobban.

Bár a gazdik különböző praktikákat alkalmazhatnak ilyenkor, az autógyártó Ford (igen, tényleg ők) most előállt egy még hatásosabb megoldással: olyan kutyaházat készítettek, amely hangszigetelt, de annyira, hogy a kertben kilőtt tűzijáték hangját is képes kiszűrni.

© Ford

A kennel természetesen nem csak kutyáknak jó, macskákat is ugyanúgy el lehet benne helyezni, és az sem probléma, ha kedvencünk izgágább, aktívabb fajta: a kennel ajtajául szolgáló üvegpanel bár önműködő, vész esetén le is zárható. Több szellőzőnyílással is rendelkezik, így a benne tartózkodó állatnak hosszabb idő után sem lesz baja. Az egész pedig rendkívül stílusos:

A Ford eleve úgy hirdeti egyelőre prototípusként létező termékét, hogy míg mi, emberek odakint csodáljuk a szilveszteri tűzijátékot, a kis kedvenceket sem kell félteni, hiszen a ház valamennyiüknek biztonságot nyújt.

Azt nem tudni, mikortól lesz belőle kereskedelmi forgalomban elérhető változat, és egyelőre az ára sem ismert.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.