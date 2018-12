Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit üzleti napilap Soros György üzletembert, filantrópot, a Fidesz ellenségét választotta meg az év emberének.","shortLead":"A brit üzleti napilap Soros György üzletembert, filantrópot, a Fidesz ellenségét választotta meg az év emberének.","id":"20181219_Financial_Times_Soros_Gyorgy_az_ev_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523865a9-48f8-4885-b3e9-bf11496f04c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Financial_Times_Soros_Gyorgy_az_ev_embere","timestamp":"2018. december. 19. 08:36","title":"Financial Times: Soros György az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást választunk. Ahogy a többször használatos kávéspohárral sem. A vegetariánus étrend viszont jó iránynak tűnik.","shortLead":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást...","id":"20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9c4b9-2053-4f98-9c71-12fc228ed4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","timestamp":"2018. december. 18. 11:03","title":"Lehet, hogy csak ront a helyzeten, amikor a klímaváltozás ellen tenne otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen kisüt ma a nap.","shortLead":"Sok helyen kisüt ma a nap.","id":"20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee96447-63b8-46a7-bf0e-25ca9e7ca053","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 05:14","title":"Napos, de hideg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova fejlődnünk. Sokan nem tudják, hogy a pénzen kívül mi a leghasznosabb adomány, ezért sokszor használhatatlan tárgyak tömkelege árasztja el a mélyszegénységben élőket. Összegyűjtöttük, hová és mit adhatnak le azok, akik az utolsó pillanatban adakoznának.","shortLead":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova...","id":"20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05e052-491b-46e7-b52a-42821f6e6789","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","timestamp":"2018. december. 17. 17:53","title":"Az adományozás nem lomtalanítás – hogyan adakozzunk jól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelen volt az egyeztetés a minimálbérről és a garantált bérminimumról, szinte biztosnak tűnik, hogy a kormány egyedül fogja eldönteni, mi legyen.","shortLead":"Sikertelen volt az egyeztetés a minimálbérről és a garantált bérminimumról, szinte biztosnak tűnik, hogy a kormány...","id":"20181219_Nem_tudtak_megallapodni_a_2019es_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187b482-58be-47d7-a8a2-fcdeaae39cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Nem_tudtak_megallapodni_a_2019es_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 19. 17:22","title":"Nem tudtak megállapodni a 2019-es minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri már Elon Musk, hogy olyan alagutat épít a városok alá, amiben több száz km/h-val lehet majd \"autózni\". Most bemutatta az első ilyen tesztpályát, de egyelőre csak szerény sebességgel lehetett hajtani benne.","shortLead":"Régóta ígéri már Elon Musk, hogy olyan alagutat épít a városok alá, amiben több száz km/h-val lehet majd \"autózni\"...","id":"20181219_elon_musk_the_boring_company_elektromos_auto_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e382d021-1e87-4eee-bc0b-3b8ed03aa77b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_elon_musk_the_boring_company_elektromos_auto_los_angeles","timestamp":"2018. december. 19. 16:33","title":"Elon Musk bemutatta az alagutat, ami olyan, mintha \"teleportálnánk a városban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte, hogy leadják az öt pontot, Tordai azt mondja, hogy a ma esti Híradót kell nézni, ha nem kerül be, akkor panaszt tesz a Duna Médiaszolgáltatónál. ","shortLead":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte...","id":"20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c68ea5-db62-4245-b9dd-d42e1185d96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Tordai Bence bejutott az MTVA-hoz, átadta a követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. ","shortLead":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. ","id":"20181217_Ket_ujabb_embert_vettek_orizetbe_a_strasbourgi_lovoldozes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18309707-9105-4543-ad97-fba30c52f042","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Ket_ujabb_embert_vettek_orizetbe_a_strasbourgi_lovoldozes_miatt","timestamp":"2018. december. 17. 19:12","title":"Két újabb embert vettek őrizetbe a strasbourgi lövöldözés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]