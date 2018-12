Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pályázat központi témája idén a gyerekek elhanyagolása és a rossz bánásmód volt.","shortLead":"A pályázat központi témája idén a gyerekek elhanyagolása és a rossz bánásmód volt.","id":"20181220_Egy_otthonrol_elkergetett_muvegtagos_togoi_kisfiu_szerepel_az_ev_UNICEFfotojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a223bee-37a0-417c-a014-622133a87554","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Egy_otthonrol_elkergetett_muvegtagos_togoi_kisfiu_szerepel_az_ev_UNICEFfotojan","timestamp":"2018. december. 20. 20:37","title":"Egy otthonról elkergetett művégtagos togói kisfiú szerepel az év UNICEF-fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8aa94df-e613-490b-b26e-f40226f40923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök hajnalban olyan karambolt rögzített a szlovákiai D1-es autópálya egyik biztonsági kamerája, amit többször meg kell nézni, hogy elhiggyük.","shortLead":"Csütörtök hajnalban olyan karambolt rögzített a szlovákiai D1-es autópálya egyik biztonsági kamerája, amit többször meg...","id":"20181220_autobaleset_bmw_szlovakia_alagut_autopalya_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8aa94df-e613-490b-b26e-f40226f40923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c379366d-1b18-4ab0-954e-3d1b927fad3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_autobaleset_bmw_szlovakia_alagut_autopalya_baleset","timestamp":"2018. december. 20. 14:12","title":"Filmeken látni olyan brutális balesetet, mint ez a szlovákiai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","shortLead":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","id":"20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4791881-5099-4a0c-8a17-72481e6ebf71","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","timestamp":"2018. december. 20. 16:23","title":"MTA: Méltatlan és jogellenes Palkovics pénzvisszatartásról szóló fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. 