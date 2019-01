Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 20 éves gyömrői férfi a baleset után segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.","shortLead":"A 20 éves gyömrői férfi a baleset után segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.","id":"20190102_m3_halalos_gazolas_elgazolt_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22a16b-d7e6-4312-8d94-a970cc386309","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_m3_halalos_gazolas_elgazolt_no","timestamp":"2019. január. 02. 16:04","title":"Elfogták a sofőrt, aki halálra gázolt egy nőt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","shortLead":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","id":"20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a5f2e-5c69-4c4b-9174-0bad0c793455","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. január. 01. 19:17","title":"Nagy pompával és magyar vendéggel iktatták be az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","id":"20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6935021a-2e45-4946-a3f0-326d7cf3a595","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","timestamp":"2019. január. 02. 13:56","title":"Nem kell már sokat várni Mészáros Lőrinc első nyertes közbeszerzésére 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre a 2019-es évre.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre...","id":"20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa683acd-f4b6-492d-a5fd-88139140dda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. január. 02. 10:03","title":"Mi vár ránk 2019-ben? Ilyen számítógépes vírusok keseríthetik meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","id":"20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c9bbd2-379c-408a-9b47-37dff3c2aa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 08:21","title":"Morcos lett 2019 legjobban várt apró Suzukija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év végi rendeletdömping leple alatt több ügynökséget is felállított a kormányfő a féktelen pazarlás megakadályozására, mert a korrupció mértéktelensége már a Fidesz szavazóbázisát is irritálja és erodálja – olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"Az év végi rendeletdömping leple alatt több ügynökséget is felállított a kormányfő a féktelen pazarlás...","id":"20190103_Duheben_hirtelen_iranyt_valtott_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae44a8-4da4-41d7-b822-8b79354b2168","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Duheben_hirtelen_iranyt_valtott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 03. 10:54","title":"Dühében hirtelen irányt váltott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak kidobták őket az MTVA székházából decemberben. A BRFK a feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította, akik még vizsgálják az ügyet. ","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak...","id":"20190102_Az_ugyeszseg_meg_vizsgalja_buncselekmenye_a_kepviselok_kidobasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b65b9f2-38c3-4f91-8737-41a054a48a93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Az_ugyeszseg_meg_vizsgalja_buncselekmenye_a_kepviselok_kidobasa","timestamp":"2019. január. 02. 14:05","title":"Az ügyészség még vizsgálja, bűncselekmény-e a képviselők kidobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]