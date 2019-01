Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte halálát az ausztriai Voralberg tartományban.","shortLead":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte...","id":"20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a94c0-bad4-4ff5-a5f2-9ffcb3dee645","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","timestamp":"2019. január. 07. 05:32","title":"Több mint fél méter hó esett Nyugat-Ausztriában, eddig hárman haltak meg a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","shortLead":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","id":"20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1982dd-9e41-4965-8de3-9f211d29fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","timestamp":"2019. január. 07. 19:22","title":"Lemondott a Világbank elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5cc221-3dac-4bc4-bccf-31c99857d50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu interjúját idézték a köztévében (ritka pillanat), amelyben a Momentum elnöke nem tudta fejből felsorolni az öt pontot. De munkatársunk kisegítette. Így ha furcsa módon is, de csak eljutott a közszolgálati tévé nézőihez a tüntetők mind az öt követelése.","shortLead":"A hvg.hu interjúját idézték a köztévében (ritka pillanat), amelyben a Momentum elnöke nem tudta fejből felsorolni az öt...","id":"20190107_FeketeGyor_cikizese_kozben_veletlenul_beolvasta_az_5_pontot_az_M1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf5cc221-3dac-4bc4-bccf-31c99857d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d187d-f264-440b-b682-abcc051e6748","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_FeketeGyor_cikizese_kozben_veletlenul_beolvasta_az_5_pontot_az_M1","timestamp":"2019. január. 07. 13:28","title":"Inkább felolvasták az 5 pontot az M1 híradójában, csakhogy belerúghassanak Fekete-Győrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","shortLead":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","id":"20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a0fdf-8e3a-4522-9116-6c8df4efebc1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","timestamp":"2019. január. 07. 11:11","title":"Curtis bejelentette, befekszik egy rehabilitációs központba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","shortLead":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","id":"20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c30f7a3-f4a8-4cda-a964-6918dbb4e217","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","timestamp":"2019. január. 07. 19:47","title":"Újabb másodperceket mutattak meg az új Trónok harcából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","shortLead":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","id":"20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16aeed9-8d5a-41ec-b778-4525903d87b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 07. 08:21","title":"Négy keréken gördülő erődítmény: íme a legújabb elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 08. 07:32","title":"Szeretné, ha a bankja faragna önből tudatos vásárlót? A jó hír, hogy erre már nem kell sokat várnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap.","shortLead":"Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap.","id":"20190106_The_Washington_Post_Orban_elszamitotta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6178cbe7-1468-4dfa-8b79-40c0be64b878","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_The_Washington_Post_Orban_elszamitotta_magat","timestamp":"2019. január. 06. 11:10","title":"The Washington Post: Orbán elszámította magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]