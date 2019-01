Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","shortLead":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","id":"20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e33055-77fb-47e8-ac8c-aafdc06d3325","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"A börtönből telefonálva vert át egy párt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","shortLead":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","id":"20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f40eb7a-7d07-4ffc-b194-0696b1f0e050","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","timestamp":"2019. január. 09. 14:53","title":"64 magyart mentettek ki egy osztrák síterepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen fotó tökéletesen megmutatja, valójában mennyire okos mesterséges intelligencia van manapság a mobiljainkban.","shortLead":"Egyetlen fotó tökéletesen megmutatja, valójában mennyire okos mesterséges intelligencia van manapság a mobiljainkban.","id":"20190110_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_honor_v20_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef30cd-853b-4072-977a-dd01e6b38e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_honor_v20_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 13:03","title":"A Huawei legjobb telefonja szerint a gyártó új készüléke egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","shortLead":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","id":"20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5dee6-b724-4f6c-8914-a4daec54a4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","timestamp":"2019. január. 08. 21:56","title":"Egy amerikai külpolitikai lap szerint Kínában is terjed a muszlimellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma „vele kell beérni” – üzente a Facebook-oldalán.","shortLead":"Ma „vele kell beérni” – üzente a Facebook-oldalán.","id":"20190110_Orban_mar_nagyon_keszul_arra_hogy_ujsagirokkal_talalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b409f-e523-481d-bda4-1dcf2a49a90c","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_mar_nagyon_keszul_arra_hogy_ujsagirokkal_talalkozik","timestamp":"2019. január. 10. 08:46","title":"Orbán már nagyon készül arra, hogy újságírókkal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","shortLead":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","id":"20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbba5fe3-ebd6-4e7a-b7ea-eff761ca0e78","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","timestamp":"2019. január. 10. 12:17","title":"Orbán a hvg.hu-nak: A listákon kuncogni szoktam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusa szerint volt a világon rabszolgaság, de Magyarországon nincs ilyen, és nem is akarja senki.","shortLead":"A Fidesz politikusa szerint volt a világon rabszolgaság, de Magyarországon nincs ilyen, és nem is akarja senki.","id":"20190110_Kosa_ertelmetlennek_tartja_a_tunteteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98901e1-35f7-40ef-8e22-73b5719e1de8","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Kosa_ertelmetlennek_tartja_a_tunteteseket","timestamp":"2019. január. 10. 12:39","title":"Kósa értelmetlennek tartja a tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]