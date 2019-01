Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","shortLead":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","id":"20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77afab9f-280b-43bd-97f9-00c9ac600c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","timestamp":"2019. január. 10. 08:21","title":"Íme teljes pompájában az új 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","shortLead":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","id":"20190109_police_ford_explorer_interceptor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d154440-2680-4249-9fcb-de5da7d4b294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_police_ford_explorer_interceptor","timestamp":"2019. január. 09. 10:29","title":"Hibrid Interceptorokkal üldöznek ezen túl az amerikai zsaruk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658e5a8-2789-4e26-ab46-313591f9de75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záporoznak az ellenzéki reakciók Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.","shortLead":"Záporoznak az ellenzéki reakciók Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.","id":"20190110_Orban_gyava_es_hazudott__reagalnak_az_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5658e5a8-2789-4e26-ab46-313591f9de75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e49f45-a03f-421a-ad2a-ed8026e17b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_gyava_es_hazudott__reagalnak_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Orbán gyáva és hazudott – reagálnak az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lesz min osztozkodni. ","shortLead":"Lesz min osztozkodni. ","id":"20190109_Valik_a_vilag_leggazdagabb_embere_Jeff_Bezos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c18c0e8-8957-4d77-a6df-d15a92691fa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Valik_a_vilag_leggazdagabb_embere_Jeff_Bezos","timestamp":"2019. január. 09. 17:05","title":"Válik a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","shortLead":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","id":"20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986abd6-75ca-4922-b190-30931ccdf255","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","timestamp":"2019. január. 09. 14:29","title":"Máltán köthetnek ki a hetek óta a tengeren veszteglő mentőhajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 20 holttestre bukkantak a mexikói hatóságok, ezek közül 17 össze volt égve. ","shortLead":"Összesen 20 holttestre bukkantak a mexikói hatóságok, ezek közül 17 össze volt égve. ","id":"20190110_Osszeegett_holttesteket_talaltak_az_amerikai_hatar_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06ce39a-0312-4b2d-b74d-b7e81d471200","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Osszeegett_holttesteket_talaltak_az_amerikai_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. január. 10. 10:53","title":"Összeégett holttesteket találtak az amerikai határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","shortLead":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","id":"20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df818b4b-ba7a-4f91-b726-1f50414388ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","timestamp":"2019. január. 10. 12:46","title":"Eladó New York ikonikus felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]