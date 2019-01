Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6dc3f4e-5cfc-45b6-a7ea-534270070d8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pikáns ügy: részben latin-amerikai származású kihívója lehet Donald Trumpnak 2020-ban, akinek ráadásul Castro a vezetékneve.","shortLead":"Pikáns ügy: részben latin-amerikai származású kihívója lehet Donald Trumpnak 2020-ban, akinek ráadásul Castro...","id":"20190112_Obama_volt_minisztere_nyomna_le_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6dc3f4e-5cfc-45b6-a7ea-534270070d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d7751e-8a24-4ddf-9bfc-cac26df1775c","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Obama_volt_minisztere_nyomna_le_Trumpot","timestamp":"2019. január. 12. 20:49","title":"Obama volt minisztere nyomná le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633976c0-cc45-4fa9-a87a-1c4adee534ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály bejelentése szerint ezzel próbálják enyhíteni az ágazatokban tapasztalható munkaerőhiányt.","shortLead":"Varga Mihály bejelentése szerint ezzel próbálják enyhíteni az ágazatokban tapasztalható munkaerőhiányt.","id":"20190112_Osszesen_4000en_palyazhatnak_ingyen_buszes_teherautovezetoi_kepzesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633976c0-cc45-4fa9-a87a-1c4adee534ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b433b85-c3c2-413e-8bf1-02321d30214c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190112_Osszesen_4000en_palyazhatnak_ingyen_buszes_teherautovezetoi_kepzesre","timestamp":"2019. január. 12. 08:39","title":"Összesen négyezren pályázhatnak ingyen busz- és teherautóvezetői képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik Hollywoodjának” nem mindennapi fejlődéstörténetét.","shortLead":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik...","id":"20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd7c1a-a435-4f84-ac14-60868866a3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"A Szilícium-völgy urai – ma indul a National Geographic új sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f017c74-65ba-493c-9b2c-d9f4b0126d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a napokban jelentette be, hogy egy újabb funkciót ad a Térkép szolgáltatásához, egész pontosan annak mobilos verziójához. Mindez nemcsak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is teheti az autózást.","shortLead":"A Google a napokban jelentette be, hogy egy újabb funkciót ad a Térkép szolgáltatásához, egész pontosan annak mobilos...","id":"20190111_google_maps_google_terkep_digitalis_asszisztens_utasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f017c74-65ba-493c-9b2c-d9f4b0126d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7f098-9e46-42b1-a335-db5e21698a2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_google_maps_google_terkep_digitalis_asszisztens_utasitas","timestamp":"2019. január. 11. 20:03","title":"Nagyon fontos funkciót kapott a Google Térkép, vezetés közben is biztonságos lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne próbálják ki otthon!","shortLead":"Ne próbálják ki otthon!","id":"20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ca2d0-4a63-41a4-87b0-a2cdf188834a","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","timestamp":"2019. január. 12. 18:02","title":"A Sandra Bullock-film miatt letakart szemmel vezetett egy amerikai kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is erősítette meg a tényt a Népszava kérdésére, de később kiadott egy közleményt, melyben azt írják, már korábban közölték, hogy ez fog történni.","shortLead":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is...","id":"20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5dce4-e3ac-44a5-a961-b90340203943","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","timestamp":"2019. január. 12. 09:13","title":"Elvették a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási bizonytalanságok pedig a válság utáni óvatosság elillanásával párosulnak. Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak (ltp-k) hiányában sokan el sem kezdenek takarékoskodni, és az önrész összegyűjtése helyett inkább a személyi kölcsönök felé fordulnak.","shortLead":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási...","id":"20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fef03-80e9-4846-aa67-91afd530abab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","timestamp":"2019. január. 13. 10:00","title":"A lakástakarékok lelövése után arra várunk, hogy valaki megmondja, mibe fektessük a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit nagyon elszúrt a nyugdíjátutalásokkal; tárgyalnak a cégek a szakszervezetekkel, hogy ne legyen 400 óra túlmunka. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit...","id":"20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298629a-d22b-4b0a-bdce-6e9eb89bbef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","timestamp":"2019. január. 13. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor tizenhatodszor is elmondta, hogy nem foglalkozik üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]